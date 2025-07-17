Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, наконец, прокомментировал случаи нападения на медработников.

Напомним, сегодня пострадал очередной врач в Национальном госпитале.

«Творится беспредел в отношении врачей! Необходимо наказать этого человека, напавшего на врача. Это уже становится очень плохим примером для других, когда люди, избивающие врачей, остаются безнаказанными», — написал глава МЗ КР на своей странице в Facebook.

Если мы не защитим честь и достоинство, а главное не обеспечим безопасность медицинского персонала, то катастрофа с обеспечением кадрами наступит очень скоро. Эркин Чечейбаев

Эркин Чечейбаев обратился к министру внутренних дел и председателю ГКНБ с просьбой найти и привлечь к ответственности по всей строгости закона виновного в нападении на врача.

«Будем запрещать вход в лечебные отделения учреждений здравоохранения сопровождающих пациента. Привезли пациента — передали медикам — сидите и ждите результаты на улице», — подчеркнул чиновник.

Напомним, 9 июля 2025-го в Нацгоспитале избили, а потом арестовали другого врача. В Нацгоспитале и в Минздраве инцидент комментировать не стали.

В 2024 году в Национальном госпитале после нападений на медработников усилили меры безопасности. Сначала руководство наняло государственную охрану, но через несколько месяцев из-за дороговизны отказались от ее услуг и наняли частников. Кроме того, были установлены тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения.