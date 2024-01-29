Нападение на медиков Нацгоспиталя. Обе стороны написали встречные заявления

В УВД Первомайского района Бишкека прокомментировали инцидент, который произошел в Национальном госпитале.

В ведомстве сообщили, что 30 декабря 2023 года примерно в 2.30 в службу 102 ГУВД столицы поступил вызов о том, что во втором отделении неврологии Национального госпиталя неизвестные избили врача.

Гражданка Т.Д. просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ходе словесной перепалки нанесли ей телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье 136 (Причинение легкого вреда здоровью) УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой степень тяжести нанесенного вреда оценивается как «легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство».

Кроме того, 28 января 2024 года в следственную службу УВД района поступило заявление от А.В. с просьбой принять меры в отношении врача Нацгоспиталя Т.Ж., которая вымогает у нее 100 тысяч сомов.

Проводятся следственные действия.

Ранее глава Независимого медицинского профсоюза КР Бермет Барыктабасова сообщила на своей странице в Facebook о нападении на врача Нацгоспиталя в конце декабря прошлого года. Сестра пациентки, по ее словам, схватила медика за волосы, била и пинала по голове.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил юристам проработать вопрос защиты медработников на законодательном уровне от нападений со стороны родственников пациентов.