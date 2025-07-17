Для лиц с инвалидностью улучшат доступ к платежной инфраструктуре

В целях обеспечения доступа лицам с ограниченными возможностями здоровья к платежной инфраструктуре и банковским услугам Национальным банком КР принято постановление о минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике.

Согласно постановлению, коммерческие банки, платежные организации и иные юридические лица, предоставляющие банковские и платежные услуги, должны адаптировать мобильные приложения, банкоматы и платежные терминалы для лиц с ограниченными возможностями здоровья в установленные постановлением сроки.