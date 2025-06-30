В Кыргызстане подростковая беременность остается проблемой

В Бишкеке на круглом столе обсудили вопросы улучшения доступа к безопасным абортам для молодежи, подростков и женщин из групп медико-социального риска. Об этом сообщает ОФ «Альянс планирования семьи».

По данным фонда, главный специалист отдела первичной медико-санитарной помощи и лекарственной политики Минздрава Раиса Асылбашева сообщила о снижении подростковой рождаемости с 43,3 на 1 тысячу женщин в 2014 году до 28,9 в 2023-м, хотя подростковая беременность все еще остается проблемой.

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Она также акцентировала внимание на статистике абортов: в 2024 году показатель составил 9,9 на 1 тысячу женщин репродуктивного возраста (снижение с 11,0 в 2023-м), при этом 67,5 процента абортов приходится на женщин 20-35 лет.

Раиса Асылбашева отметила рост медикаментозных абортов (31,7 процента) как более безопасного метода, но указала на проблемы с поставками медикаментов в регионах страны. Перебои в централизованных поставках лекарств в организации здравоохранения создают риски для безопасности процедур.

Специалист подчеркнула важность соблюдения интервала между родами (1,5-2 года) для здоровья матери и ребенка, а также призвала включить услуги безопасного аборта в Программу государственных гарантий, разработать нормативные акты для стабильных закупок препаратов и усилить информирование населения.