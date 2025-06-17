Треть дубов в Бишкеке поражена минирующим пилильщиком

В мэрии Бишкека озвучили 24.kg масштабы поврежденного зеленого фонда в столице.
По оценке специалистов, в настоящее время:
— примерно 35 процентов дубов подвержено воздействию минирующего пилильщика;
— около 25 процентов тополей и карагачей страдают от других видов вредителей, включая стволовых усачей.
Отмечено, что в Бишкеке ежегодно проводится комплексная обработка деревьев от вредителей. В 2025-м работы прошли с 28 апреля по 10 мая.
В рамках мероприятий применяются:
- специализированные инсектициды и биопрепараты;
- установка феромонных ловушек для контроля численности насекомых;
- санитарная обрезка и удаление зараженных частей деревьев;
- инъекционный метод (введение препаратов в ствол дерева), который применялся в 2019 году с положительным эффектом и вновь запланирован на 2026-й.
«Эти меры позволяют сдерживать рост популяции вредителей и сохранять жизнеспособность деревьев. Однако из-за масштабов поражения и открытой городской среды борьба требует регулярного обновления подходов и постоянного мониторинга», — добавили специалисты.
МП «Бишкекзеленстрой» ведет мониторинг состояния деревьев и включает наиболее пораженные участки в приоритетные планы по обработке и восстановлению.