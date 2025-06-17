Треть дубов в Бишкеке поражена минирующим пилильщиком

В мэрии Бишкека озвучили 24.kg масштабы поврежденного зеленого фонда в столице.

По оценке специалистов, в настоящее время:

— примерно 35 процентов дубов подвержено воздействию минирующего пилильщика;

— около 25 процентов тополей и карагачей страдают от других видов вредителей, включая стволовых усачей.

«Наиболее распространенным вредителем дубов в городе остается минирующий пилильщик. Этот вид насекомых поражает молодые листья, прокладывая в них ходы, что приводит к их преждевременному засыханию и осыпанию. Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, полностью искоренить вредителя пока не удается, поскольку его жизненный цикл связан с климатическими условиями и особенностями городской экосистемы», — пояснили в муниципалитете.

Отмечено, что в Бишкеке ежегодно проводится комплексная обработка деревьев от вредителей. В 2025-м работы прошли с 28 апреля по 10 мая.

В рамках мероприятий применяются:

специализированные инсектициды и биопрепараты;

установка феромонных ловушек для контроля численности насекомых;

санитарная обрезка и удаление зараженных частей деревьев;

инъекционный метод (введение препаратов в ствол дерева), который применялся в 2019 году с положительным эффектом и вновь запланирован на 2026-й.

«Эти меры позволяют сдерживать рост популяции вредителей и сохранять жизнеспособность деревьев. Однако из-за масштабов поражения и открытой городской среды борьба требует регулярного обновления подходов и постоянного мониторинга», — добавили специалисты.

МП «Бишкекзеленстрой» ведет мониторинг состояния деревьев и включает наиболее пораженные участки в приоритетные планы по обработке и восстановлению.