Мэрия, объясните! В Бишкеке вырубили почти весь сквер Чингиза Айтматова

«Расстроились, прочитав новости о том, как в столице погибает одна из достопримечательностей — бульвар Эркиндик. Но сегодня утром едва удар не хватил от увиденного в сквере Чингиза Айтматова. Здесь варварски вырубают почти все деревья», — написала в редакцию 24.kg пенсионерка Т. Асанова.

По ее словам, ежедневно с супругом они выходят на утреннюю зарядку в ближайшую зеленую зону и сегодня увидели «просто какой-то вандализм, иначе не назовешь».

«Все СМИ рассказали, как гибнет бульвар, но гибнет не только Эркиндик, все скверы засыхают. Такое впечатление, что городские власти намеренно уничтожают зеленые зоны», — говорится в письме.

Читательница требует объяснить муниципалитет, что происходит.

«У вас нет детей? Нет внуков? Вы не нуждаетесь в скверах, чистом воздухе? Но сотни тысяч горожан в этом нуждаются. Мы не хотим, чтобы будущее поколение росло аллергиками или астматиками, но вы лишаете их права на то, чтобы с самого младенческого возраста видеть и понимать красоту природы, дышать полной грудью. Слов нет. Придется обращаться к Камчыбеку Ташиеву, чтобы остановил этот вандализм», — написала она.

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