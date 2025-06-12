На Дзержинке снова появилась вода, но хватает ли ее? Репортаж с места

Бульвар Эркиндик, или как его называют в народе Дзержинка. Зеленая артерия столицы, соединяющая север и юг, снова под угрозой — деревья сбрасывают листву, трава выгорела, полив встал. После резонансного материала 24.kg, где горожане подняли тревогу, мэрия оперативно отреагировала: накануне воду подали, но это, как выяснилось, лишь временное решение.

На месте — наш корреспондент. Подробности о ситуации, причинах засухи и дефиците воды — в разговоре с вице-мэром Бишкека Рамизом Алиевым.

Вода появилась, надеемся больше без перебоев

— Система полива здесь комбинированная. Есть скважина и есть подача воды по арыку от 61-й школы. Но из-за реконструкции на участке улицы Льва Толстого одну из труб случайно перекрыли. А скважина, которая подает воду, временно была отключена на профилактику.

Два дня вода не поступала — и сразу результат: трава пожелтела, деревья обмякли. После вашего материала на 24.kg мы вмешались. Вчера воду подали снова. Сейчас скважина работает, автоцистерны возят воду, остаток — по арыку. Вице-мэр Рамиз Алиев

— То есть, получается, что даже один-два дня без полива критичны?

— Да. Особенно в жару. Молодые деревья могут погибнуть за сутки. Поэтому так важна системность. А у нас этой системности пока нет.

Сколько воды есть — и сколько нужно?

— Сегодня Бишкек получает всего 1,5–2 кубометра воды в секунду. Этого недостаточно. Чтобы стабильно поливать зеленый пояс города — а это около 5 тысяч гектаров, необходимо как минимум 4–5 кубометров в секунду.

Из них на балансе «Бишкекзеленхоза» только 700 гектаров. Остальные — либо бесхозные, либо формально чьи-то, но ухода за ними нет. Полноценно поливается не более 800 гектаров. Все остальное — в зоне риска.

«Арычная система — основа, но она разрушена»

— Потому что арычная система, которой 40–50 лет, разрушена. У нас более 400 километров магистральных каналов и 690 километров внутриквартальных, но многие из них засыпаны, заросли или заброшены. Технически полив должен идти самотеком — из каналов и арыков. Но воды просто не хватает.

Главный канал, питающий центр, — верхний БЧК. А выше по течению — фермеры: кто клубнику поливает, кто малину. И до нас доходит почти ничего.

— Горожане часто видят автоцистерны. Это надолго?

— Это экстренная мера. В этом году мы закупили 20 новых машин, в целом у «Зеленхоза» более 50 единиц техники. Но это не альтернатива системе. Воды из автоцистерны хватает буквально на пару деревьев. Это не полив, а капля в море.

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Нужно делать либо автоматическое орошение — капельное, с разбрызгивателями — либо восстанавливать арычную систему.

— Что с проектом реконструкции бульвара?

— Он есть. Первая часть Дзержинки — от Абдумомунова до Жибек Жолу— уже оборудована автоматическим поливом. В следующем году планируем завершить полностью. Это будет современный бульвар, с системой, независимой от капризов арыков.

Но пока, повторю, у нас лишь точечные решения. Проблема — системная. Необходимо восстановление всей сети.

«Не сажайте без согласования»

— Вот именно. Если посадили дерево — его надо поливать. Многие активисты думают: посадили и все. Но с молодым деревом, особенно в первый год, нужно работать. Если два дня жара — оно погибло. Поэтому мы просим: сажайте только в связке с «Зеленхозом». Мы тогда сможем сразу подключить к поливу.

— Парк Азербайджана тоже сохнет?

— Парк находится в аренде у частной компании. Ответственность за полив — на арендаторе. Но на днях мы выезжали с мэром. Поручения даны. Следим.

Что касается дубов в центре — это другая беда. Уже пятый год их ест вредитель. В этом году закупили оборудование для химобработки. Подписали меморандум с университетом в Китае — они помогут разобраться, что за паразит уничтожает деревья.

— Вы говорили о средствах на восстановление системы. Сколько и когда?

— В этом году заложено около 600 миллионов сомов на восстановление арыков, тротуаров, зеленых зон. Работы начнутся во втором полугодии. Без воды и нормальной системы мы теряем все. Не успеваем поливать — значит, зря сажаем.