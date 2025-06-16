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Тысячи высохших роз на проспекте Чингиза Айтматова. Кого за это накажут?

Жительница Бишкека опубликовала в соцсетях эмоциональный пост с фотографиями погибших розовых саженцев на проспекте Чингиза Айтматова. По ее словам, десятки тысяч цветов либо высажены без полива, либо так и остались в мешках и банках, в которых их привезли, — и теперь массово засыхают под палящим солнцем.

«Вот эти розы высадили, а часть оставили сохнуть пару недель назад. Все высохло на корню. Их можно насчитать как минимум сотни по всей протяженности проспекта — от Южной магистрали до нового Белого дома», — отметила горожанка.

По ее мнению, эти саженцы закупили на миллионы сомов из городского бюджета.

В связи с этим автор поста задается вопросом: кто понесет ответственность за гибель растений и неэффективное расходование государственных средств?

«Мэр города, руководитель дорожного ремонта или рабочие-мигранты, которые не справились с работой?» — спрашивает она.

Часть саженцев, по словам женщины, до сих пор не высажена и «дружно высыхает» в контейнерах. 

Она напомнила вице-мэру столицы Рамизу Алиеву, что недавно он лично проверял полив деревьев в городе. Однако, по словам бишкекчанки, до обновленного проспекта Чингиза Айтматова проверка, видимо, не дошла.

«На новую многополосную трассу, расширенную для торжественного проезда иностранных гостей со свитой мотоциклистов, вы, случаем, не заглядывали? Не приказали довести высадку цветов до конца и полить их?» — задалась вопросами она.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332796/
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