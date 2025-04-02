«Бишкекзеленхоз» высаживает интродуценты (заграничные саженцы), потому что своего посадочного материала не хватает. Об этом 24.kg сообщил директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Иван Хегай.

По его словам, Ботанический сад занимается населенными пунктами и рекомендует, какие культуры лучше всего сажать в городской среде.

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«Мы тесно сотрудничаем с «Бишкекзеленхозом», где тоже не хватает специалистов и есть большая утечка кадров. Предлагаем совместно поработать. У нас идея — создать совместный питомник, где будет собственное производство для озеленения города. Для этих целей мы рекомендуем лиственные породы. Они вырастают высокими, с раскидистой кроной, которая дает хорошую тень. Декоративные хвойные низкие, и тени от них нет. А мы все-таки живем в полупустыне, где очень жарко», — сказал Иван Хегай.

Он отметил, что ситуация с вредителями растений в столице печальная.

«К примеру, узбекский городской усач, который в основном обитал на юге, в связи с потеплением мигрировал в Бишкек и уничтожает старые карагачи — делает огромные дырки в стволах. Сейчас он с карагачами закончит и полетит уже на тополя. Единственное, что всегда делали с усачом, — это срочно убирали деревья. Других мер борьбы с этим вредителем пока нет. И нужно не просто убрать, а сжигать больное дерево. Не надо его складировать, раздавать населению и так далее», — пояснил глава НИИ.