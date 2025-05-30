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Общество
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Задержания в «Клоопе». Видеооператор и экс-сотрудник будут в СИЗО до 21 июля

30 мая Первомайский райсуд вынес меру пресечения в отношении видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника «Клоопа» Жоомарта Дуулатова. Об этом сообщает издание.

По его данным, они проведут в СИЗО ГКНБ по подозрению «в причастности к призывам к массовым беспорядкам». Суд прошел в закрытом режиме.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягуль Болот кызы провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу издания Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера издания. Ее остановили на улице в Бишкеке возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягуль Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Садыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331052/
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30 мая, пятница
20:12
Задержания в «Клоопе». Видеооператор и экс-сотрудник будут в СИЗО до 21 июля Задержания в «Клоопе». Видеооператор и экс-сотрудник бу...
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