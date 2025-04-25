Кабмин увеличил размеры компенсации донорам крови

Кабинет министров принял постановление, касающееся выплаты компенсаций донорам крови.

Согласно документу, Министерству здравоохранения необходимо обеспечить выплату следующих размеров компенсаций на питание в пределах предусмотренных республиканским бюджетом средств:

донору, безвозмездно сдавшему кровь или ее компоненты, в размере трех расчетных показателей (300 сомов);

донору, сдавшему кровь или ее компоненты за плату, в размере восьми расчетных показателей (800 сомов);

донору, сдавшему плазму или ее компоненты за плату при двукратном плазмаферезе, в размере 12 расчетных показателей (1 тысяча 200 сомов);

донору, сдавшему две дозы тромбоцитов за плату, в размере 12 расчетных показателей (1 тысяча 200 сомов);

донору, сдавшему иммунную плазму за плату при двукратном плазмаферезе, в размере 16 расчетных показателей (1 тысяча 600 сомов).

Министерству финансов поручено обеспечить своевременное финансирование для выплаты денежных компенсаций донорам.

Также, согласно документу, признается утратившим силу постановление правительства от 2009 года о предоставлении льгот почетным донорам КР.

Согласно ранее действовавшим правилам, за одну платную сдачу крови донору выплачивали 300 сомов, за плазму — 500. Безвозмездным донорам выдавали 100 сомов на компенсацию дорожных расходов. Также в государственных организациях было предусмотрено два дня отгулов от работы или учебы, а почетные доноры ежемесячно получали от государства по 1 тысяче сомов.