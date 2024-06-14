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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Кыргызстан тоже не остается в стороне, в этот день в Бишкеке и регионах проводят акции по безвозмездному забору крови. Как стать донором и предусмотрены ли за это какие-то преференции, в материале 24.kg.

1

Кто может стать донором?

Дееспособный человек в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе иностранец, или лицо без гражданства, постоянно проживающее в КР.

Надо изъявить добровольное желание сдать кровь для медицинских целей, пройти медобследование в Республиканском центре крови (РЦК) и не иметь противопоказаний.

Донор обязан предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ; сообщить известную ему информацию о своем здоровье, в том числе перенесенных инфекционных заболеваниях, вакцинациях и хирургических вмешательствах, выполненных в течение года до даты сдачи крови.

2

Какие есть противопоказания?

По данным РЦК, к абсолютным противопоказаниям относятся инфекционные, паразитарные, соматические, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты В, C, туберкулез, бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, алкоголизм, наркомания, эпилепсия, гипертоническая болезнь II-III стадии, бронхиальная астма, кожные, глазные и другие болезни.

Донорство противопоказано тем, кто перенес трансплантацию органов, лицам из групп риска (наркопотребителям, секс-работникам, освободившимся из мест заключения) и медработникам, имеющим по работе контакт с кровью.

К временным (относительным) противопоказаниям относятся операции, в том числе аборт, нанесение татуировок, пирсинга, пребывание в заграничной командировке длительностью более двух месяцев, ангина, грипп, ОРВИ и другие инфекционные заболевания, а также аллергия, беременность, период лактации, получение прививок и лекарственных препаратов. В этих случаях срок отвода может быть от нескольких дней до одного года.

Более детально со списком противопоказаний можно ознакомиться на сайте Службы крови.

3

Что нужно сделать перед сдачей?

Не курить за час до донации.

Не принимать алкоголь за 48 часов до донации.

Отказаться за три дня от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств. Эти вещества ухудшают свертываемость крови.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики.

Следует хорошо выспаться и съесть легкий завтрак. Можно: сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. Натощак сдавать кровь не нужно.

Во время медосмотра перед донацией просят откровенно отвечать на вопросы врача и не скрывать информацию о принятых лекарствах и перенесенных заболеваниях.

Не следует приходить сдавать кровь при недомогании (озноб, головокружение, головную боль, слабость).

4

Сколько крови нужно сдать?

Физиологическая доза — 450 миллилитров, еще 20 миллилитров — для проведения анализов. Всего 470 миллилитров. Объем сданной крови быстро восстанавливается.

5

Это бесплатно?

Сдать кровь и ее компоненты можно безвозмездно или за деньги. Большинство доноров в КР являются родственниками пациентов, нуждающихся в переливании.

6

Какой размер компенсации?

За одну платную сдачу крови донору выплачивают 300 сомов, за плазму — 500. Безвозмездным донорам выдают 100 сомов на компенсацию дорожных расходов.

В государственных организациях предусмотрено два дня отгулов от работы или учебы. Доноры-родственники получают справку на бесплатное получение компонентов крови для пациентов.

Почетные доноры ежемесячно получают от государства по 1 тысяче сомов.

7

Как стать почетным донором?

Для этого нужно сдать кровь не менее 30 раз безвозмездно или не менее 45 раз за деньги, плазму — 60 и более раз.

8

Что делать после сдачи крови?

Спокойно посидеть 10-15 минут. При хорошем самочувствии (если нет слабости или головокружения) пройти в буфет и выпить сладкий чай.

При головокружении обратиться к медперсоналу. Самый простой способ помочь себе: лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Ни в коем случае не пытаться идти или вести машину, если кружится голова.

В течение 3-4 часов не снимать повязку и стараться ее не мочить. Это убережет от возникновения синяка. Если он все-таки появился, то на ночь можно сделать повязку с гепариновой мазью и/или троксевазином).

Следует избегать в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъем тяжестей, в том числе и сумок с покупками.

Медики советуют полноценно и регулярно питаться в течение двух суток после донации и выпивать не менее двух литров жидкости в день (соки, воду, некрепкий чай, алкоголь не рекомендуется).

9

Безопасна ли донация?

Да, и более того, полезна для организма, говорят медики.

У людей, которые регулярно сдают кровь, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, усиливается обмен веществ, улучшается иммунитет.

В случае травмы организм донора восстанавливается быстрее благодаря тому, что его кровеносная система привыкла вырабатывать кровь.

Плюс и в том, что при сдаче крови донор бесплатно обследуется на группу крови, резус-фактор, ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис.

10

Почему это важно?

Один донор может спасти жизни трех человек, так как из одной дозы цельной крови могут выделить три компонента (эритроцитная массу, плазму и тромбоциты).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296461/
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