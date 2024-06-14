Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Кыргызстан тоже не остается в стороне, в этот день в Бишкеке и регионах проводят акции по безвозмездному забору крови. Как стать донором и предусмотрены ли за это какие-то преференции, в материале 24.kg.
Кто может стать донором?
Дееспособный человек в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе иностранец, или лицо без гражданства, постоянно проживающее в КР.
Надо изъявить добровольное желание сдать кровь для медицинских целей, пройти медобследование в Республиканском центре крови (РЦК) и не иметь противопоказаний.
Донор обязан предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ; сообщить известную ему информацию о своем здоровье, в том числе перенесенных инфекционных заболеваниях, вакцинациях и хирургических вмешательствах, выполненных в течение года до даты сдачи крови.
Какие есть противопоказания?
По данным РЦК, к абсолютным противопоказаниям относятся инфекционные, паразитарные, соматические, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты В, C, туберкулез, бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, алкоголизм, наркомания, эпилепсия, гипертоническая болезнь II-III стадии, бронхиальная астма, кожные, глазные и другие болезни.
Донорство противопоказано тем, кто перенес трансплантацию органов, лицам из групп риска (наркопотребителям, секс-работникам, освободившимся из мест заключения) и медработникам, имеющим по работе контакт с кровью.
К временным (относительным) противопоказаниям относятся операции, в том числе аборт, нанесение татуировок, пирсинга, пребывание в заграничной командировке длительностью более двух месяцев, ангина, грипп, ОРВИ и другие инфекционные заболевания, а также аллергия, беременность, период лактации, получение прививок и лекарственных препаратов. В этих случаях срок отвода может быть от нескольких дней до одного года.
Более детально со списком противопоказаний можно ознакомиться на сайте Службы крови.
Что нужно сделать перед сдачей?
Не курить за час до донации.
Не принимать алкоголь за 48 часов до донации.
Отказаться за три дня от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств. Эти вещества ухудшают свертываемость крови.
Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики.
Следует хорошо выспаться и съесть легкий завтрак. Можно: сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. Натощак сдавать кровь не нужно.
Во время медосмотра перед донацией просят откровенно отвечать на вопросы врача и не скрывать информацию о принятых лекарствах и перенесенных заболеваниях.
Не следует приходить сдавать кровь при недомогании (озноб, головокружение, головную боль, слабость).
Сколько крови нужно сдать?
Физиологическая доза — 450 миллилитров, еще 20 миллилитров — для проведения анализов. Всего 470 миллилитров. Объем сданной крови быстро восстанавливается.
Это бесплатно?
Сдать кровь и ее компоненты можно безвозмездно или за деньги. Большинство доноров в КР являются родственниками пациентов, нуждающихся в переливании.
Какой размер компенсации?
За одну платную сдачу крови донору выплачивают 300 сомов, за плазму — 500. Безвозмездным донорам выдают 100 сомов на компенсацию дорожных расходов.
В государственных организациях предусмотрено два дня отгулов от работы или учебы. Доноры-родственники получают справку на бесплатное получение компонентов крови для пациентов.
Почетные доноры ежемесячно получают от государства по 1 тысяче сомов.
Как стать почетным донором?
Для этого нужно сдать кровь не менее 30 раз безвозмездно или не менее 45 раз за деньги, плазму — 60 и более раз.
Что делать после сдачи крови?
Спокойно посидеть 10-15 минут. При хорошем самочувствии (если нет слабости или головокружения) пройти в буфет и выпить сладкий чай.
При головокружении обратиться к медперсоналу. Самый простой способ помочь себе: лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Ни в коем случае не пытаться идти или вести машину, если кружится голова.
В течение 3-4 часов не снимать повязку и стараться ее не мочить. Это убережет от возникновения синяка. Если он все-таки появился, то на ночь можно сделать повязку с гепариновой мазью и/или троксевазином).
Следует избегать в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъем тяжестей, в том числе и сумок с покупками.
Медики советуют полноценно и регулярно питаться в течение двух суток после донации и выпивать не менее двух литров жидкости в день (соки, воду, некрепкий чай, алкоголь не рекомендуется).
Безопасна ли донация?
Да, и более того, полезна для организма, говорят медики.
У людей, которые регулярно сдают кровь, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, усиливается обмен веществ, улучшается иммунитет.
В случае травмы организм донора восстанавливается быстрее благодаря тому, что его кровеносная система привыкла вырабатывать кровь.
Плюс и в том, что при сдаче крови донор бесплатно обследуется на группу крови, резус-фактор, ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис.
Почему это важно?
Один донор может спасти жизни трех человек, так как из одной дозы цельной крови могут выделить три компонента (эритроцитная массу, плазму и тромбоциты).