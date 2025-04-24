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Общество

Началась Всемирная неделя иммунизации

Всемирная неделя иммунизации стартовала сегодня, 24 апреля, под лозунгом «Добиться иммунизации для всех — в наших силах». Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, глобальное мероприятие, которое ежегодно проводится в последнюю неделю апреля, призвано популяризировать применение вакцин для защиты людей всех возрастов от опасных болезней.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминают, что за последние 50 лет благодаря применению вакцин спасено по меньшей мере 154 миллиона жизней, то есть прививки спасали шесть жизней каждую минуту.

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«За эти 50 лет вклад вакцинации в улучшение показателей выживаемости младенцев составил 40 процентов. В наши дни до своего первого дня рождения доживают больше младенцев, чем когда бы то ни было за всю историю человечества. Только применение вакцины против кори позволило сохранить 60 процентов детских жизней», — говорится в сообщении.

В ВОЗ убеждены, что эти достижения необходимо развивать ради дальнейшего спасения жизней. В будущем иммунизация должна не только охватить миллионы детей, которые до этого не получали вакцин, но и защитить людей старшего поколения от гриппа, младенцев — от малярии и респираторно-синцитиального вируса, беременных — от столбняка, а молодых девушек — от вируса папилломы человека.

Как сообщили 24.kg в Республиканском центре иммунопрофилактики, в Кыргызстане неделю иммунизации проведут в мае.

Напомним, в Кыргызстане напряженная эпидемиологическая ситуация с корью: на 10 апреля 2025 года зарегистрировано 5 тысяч 168 случаев, включая восемь летальных исходов. Среди заболевших 95 процентов — непривитые.

В республике ежегодно фиксируется до 20 тысяч отказов от вакцинации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327226/
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