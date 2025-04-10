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Общество

Почему невакцинированных детей не принимают в школу? Минздрав ответил депутату

В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация с корью на 10 апреля 2025 года остается напряженной: зарегистрировано 5 тысяч 168 случаев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, согласно статье 84 Закона КР «Об общественном здравоохранении» от 12 января 2024 года, отсутствие профилактических прививок влечет временное ограничение в приеме граждан в организации образования в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

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«И в первую очередь это касается детей дошкольного возраста. Согласно Кодексу КР о детях, каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья, а также на получение услуг бесплатной вакцинации, как это предусмотрено законодательством», — подчеркнули в Минздраве.

Уточняется: оснащены 1 тысяча 777 прививочных кабинетов на уровне первичной медико-санитарной помощи (ЦСМ, ГСВ, ФАП), а также родильных домов. Родители или лица, их заменяющие, обязаны обеспечивать соответствующий уход за здоровьем детей.

Министерством здравоохранения на уровне ПМСП в течение пяти лет обеспечена активная работа 85 выездных мобильных бригад, которые проводят иммунизацию по всей территории республики, включая труднодоступные отдаленные регионы, а также среди мигрантов в столичных новостройках.

«Перед поступлением в дошкольные и общеобразовательные учреждения дети проходят медицинское освидетельствование, куда входит карта профилактических прививок (форма № 63) с указанными данными о полученных вакцинах без указания о доступе/ограничении к образованию», — отметили в ведомстве.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Закона КР «Об общественном здравоохранении» граждане обязаны выполнять предписания и рекомендации медицинских работников в отношении обязательной или рекомендованной вакцинации.

В Минздраве добавили, что в стране ежегодно регистрируется до 20 тысяч отказов среди населения по причине религиозных убеждений (43 процента) и сомнений в безопасности, эффективности вакцин (45 процентов).

Это влечет регистрацию вакциноуправляемых инфекций.

В Республиканском центре иммунопрофилактики работает кол-центр по вопросам вакцинации против кори и краснухи.

Кол-центр работает ежедневно с 08.00 до 22.00:

• +996 (999) 632 226
• +996 (703) 232 564
• +996 (708) 521 710
• +996 (703) 126 442
• +996 (999) 323 011
• +996 (312) 323 011

Ранее депутат парламента Бактыбек Чойбеков попросил Генеральную прокуратуру изучить законность решения Министерства образования и науки о том, что детей без прививок не будут принимать в школы.

«Есть дети, которым прививки противопоказаны, иногда родители не успевают отвезти детей на прививку, есть населенные пункты, где даже ФАПов нет. И что, предлагаете считать таких детей детьми второго сорта, говорить родителям, что их дети не достойны получать образование?» — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325545/
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