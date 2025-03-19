До 20 тысяч отказов от вакцинации регистрируется ежегодно в Кыргызстане

В Кыргызстане отказы от вакцинации имеют тенденцию к росту — до 20 тысяч регистрируется ежегодно. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, 45 процентов отказов связано с религиозными убеждениями, 41 — с сомнениями в безопасности вакцины, 10 процентов — с другими причинами.

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Наибольшее количество отказов и случаев заболеваемости корью регистрируют в Бишкеке — более 9 тысяч случаев отказов, Чуйской области — более 4 тысяч, Джалал-Абадской — более 2 тысячи, по другим регионам — до 1 тысячи.

«Мы проводим работу с религиозными организациями. Благодаря этому отказы по таким причинам удалось снизить с 70 процентов», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что еженедельно в республике регистрируют до 400 новых случаев кори. В 2024 году в это время за неделю фиксировали по 700-800 случаев.

Неблагополучными регионами остаются Бишкек, Чуйская и Ошская области, город Ош.

«По итогам трех месяцев зарегистрировано восемь летальных случаев от кори. В основном это дети, не достигшие вакцинального периода: шестеро в возрасте от пяти до восьми месяцев, один — с длительным медицинским отводом, один — из числа отказников. По календарю мы вакцинируем в 1 и 2 года. С учетом того, что могут заболеть дети до года, в ходе подчищающей кампании начали прививать с девяти месяцев», — добавила Гульбара Ишенапысова.