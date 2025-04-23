В городе Ош прошел фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню книги

В южной столице Кыргызстана состоялся книжный фестиваль «КитепФест — 2025», приуроченный ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мероприятие прошло на двух площадках — в парке имени Алишера Навои и Ошской областной библиотеке имени Токтогула Сатылганова. В рамках фестиваля организована ярмарка «Окурман Ош», где посетители могли ознакомиться с новинками кыргызской литературы, мировыми бестселлерами и другими книжными новинками.

Также в ходе фестиваля прошла акция «Подари книгу библиотеке», прочитаны отрывки из произведений известных писателей и поэтов. Завершилась программа концертом с участием акынов и манасчи.

Мероприятие проведено с целью популяризации национальной культуры, сохранения традиций, воспитания подрастающего поколения и продвижения отечественной литературы.