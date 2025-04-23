06:39
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

В городе Ош прошел фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню книги

В южной столице Кыргызстана состоялся книжный фестиваль «КитепФест — 2025», приуроченный ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мероприятие прошло на двух площадках — в парке имени Алишера Навои и Ошской областной библиотеке имени Токтогула Сатылганова. В рамках фестиваля организована ярмарка «Окурман Ош», где посетители могли ознакомиться с новинками кыргызской литературы, мировыми бестселлерами и другими книжными новинками.

Также в ходе фестиваля прошла акция «Подари книгу библиотеке», прочитаны отрывки из произведений известных писателей и поэтов. Завершилась программа концертом с участием акынов и манасчи.

Мероприятие проведено с целью популяризации национальной культуры, сохранения традиций, воспитания подрастающего поколения и продвижения отечественной литературы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327119/
просмотров: 1775
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенском районе прошел фестиваль «Цветение абрикоса»
В Бишкеке пройдет студенческий театральный фестиваль «Жаңы ысымдар»
В Ботаническом саду пройдет Фестиваль тюльпанов
Июнь айында «Кыргыз бермети» эл аралык спорт фестивалы өтөт
«Джаз_Бишкек_Весна». В фестивале примут участие музыканты из восьми стран
Юная скрипачка из Кыргызстана примет участие в международном фестивале в Париже
Ленинградская область передала в дар Кыргызстану более 5 тысяч книг
В Париже пройдет фестиваль Patrimoine Musical от постпредства КР при ЮНЕСКО
Зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу» прошел в Ат-Башинском районе
«Джаз_Бишкек_Весна». Заявки на участие в фестивале подали группы из шести стран
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Орнитологи зафиксировали в&nbsp;Чуйской области редкую птицу из&nbsp;Красной книги Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
24 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 апреля, среда
23:41
Облегченную версию Windows 11 запустили на iPad Air M2
22:41
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
22:26
Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
22:22
В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь
22:00
Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях