Массовое задержание мигрантов. Посол РФ в КР призывает не нагнетать ситуацию

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов призвал не нагнетать ситуацию вокруг задержания граждан КР в банном комплексе «Бодрость». Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Фото посольства России в Бишкеке. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов

Дипломат попросил опираться на факты и «не нагнетать ситуацию» вокруг задержания граждан Кыргызстана в одной из московских бань Москвы.

В российском посольстве полагают, что следует дождаться «окончательного и всестороннего рассмотрения» и только после этого делать какие-то выводы.

«Честно скажу, сейчас уже наговорили очень много. Я считаю, что это все эмоциональная реакция. Давайте будем людьми, которые будут опираться на факты», — сказал Сергей Вакунов.

По его мнению, столичная полиция могла задержать иностранцев из-за «целого комплекса причин».

«Может быть, люди не сразу приступили к легализации своего положения, хотя условия предоставлены очень комфортные. Не нужно было выезжать в республику, чтобы урегулировать свои вопросы, все было предоставлено на месте», — добавил посол.

Облава в бане повлекла за собой широкий общественный резонанс. В госорганах КР, а также в посольстве страны в РФ проводят встречи с чиновниками соответствующих министверств и ведомств.

Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Ранее в социальных сетях появилось видео: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. В МИД КР вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. В МВД РФ заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан Кыргызстана.