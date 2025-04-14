В Кыргызстане 56 детей, зараженных ВИЧ в больницах, умерли

В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 14 тысяч 520 ВИЧ-инфицированных, из них 783 ребенка. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, из 783 детей в процессе получения медицинской помощи в организациях здравоохранения (парентеральным путем) были заражены 408 детей. Из них 56 уже умерли, а 352 достигли 18-летнего возраста.

Больше всего детей до 14 лет с парентеральным путем передачи ВИЧ-инфекции выявили в 2012 (103 ребенка) и в 2008 (75 детей) годах.

За 2021-2024-й такие случаи не зарегистрированы.

Уточняется, что постановлением кабмина № 679 от 15 декабря 2022 года утвержден порядок выплаты единовременной денежной компенсации родителям детей, заразившихся ВИЧ/СПИДом парентеральным путем в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

На сегодня единовременную денежную компенсацию получили 387 человек, отказано 24 детям (10 сами отказались получать компенсацию, 16 отказано решением комиссии).

Ранее в парламенте озвучили обращение родителей детей, массово зараженных ВИЧ из-за халатности медиков: они просят компенсацию и жилье.