В ущелье Кегети срубили деревья. Минприроды проверит

В ущелье Кегети рубят лес. Видео выложила пользовательница Facebook Виктория Шаяхмедова.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 24.kg сообщили, что на место с проверкой отправили сотрудников.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сообщал , что в Кыргызстане ежегодно высаживается примерно 6-7 миллионов саженцев, а руководство страны ставит задачу увеличить этот показатель до 30-40 миллионов деревьев в год под карбоновые кредиты.

Однако реализация таких планов затруднена из-за ограниченных возможностей действующих питомников. Разрабатывается план, и проводятся соответствующие расчеты по двукратному увеличению лесного покрова в КР, что потребует высадки 800 миллионов деревьев к 2050-му.