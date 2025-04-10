19:43
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

В ущелье Кегети срубили деревья. Минприроды проверит

В ущелье Кегети рубят лес. Видео выложила пользовательница Facebook Виктория Шаяхмедова. 

В пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 24.kg сообщили, что на место с проверкой отправили сотрудников.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сообщал, что в Кыргызстане ежегодно высаживается примерно 6-7 миллионов саженцев, а руководство страны ставит задачу увеличить этот показатель до 30-40 миллионов деревьев в год под карбоновые кредиты. 

Однако реализация таких планов затруднена из-за ограниченных возможностей действующих питомников. Разрабатывается план, и проводятся соответствующие расчеты по двукратному увеличению лесного покрова в КР, что потребует высадки 800 миллионов деревьев к 2050-му.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325603/
просмотров: 589
Версия для печати
Материалы по теме
Милиции предлагают дать больше полномочий для защиты экологии
Вдоль Васильевского тракта в Бишкеке вырубили почти 50 карагачей и ив
Мэрия Бишкека оштрафовала на 5 тысяч 500 сомов горожанина за вырубку деревьев
В Бишкеке житель самовольно спилил три дерева во дворе дома
На Иссык-Куле местные жители незаконно срубили тянь-шаньские ели
В селах Октябрьском и Чуйском не рубили деревья, а обрезали ветки — айыл окмоту
Жители сел Октябрьского и Чуйского возмущены вырубкой деревьев вдоль дороги
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вместо срубленных тополей посадят клены
Вырубка деревьев у школ в США повлияла на успеваемость детей — исследование
На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начали вырубать тополя
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
19:39
Корею просят открыть сезонные авиарейсы Сеул — Тамчи и Сеул — Каракол Корею просят открыть сезонные авиарейсы Сеул — Тамчи и ...
19:15
Заморозка пошлин увеличила состояние самых богатых людей мира на $304 миллиарда
19:01
Кто такая Айжан Чаначева — участница «Мисс Мира — 2025» от Кыргызстана
18:40
Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
18:30
11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет