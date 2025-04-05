Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил 24.kg, что предложения о планах посадить 7 миллиардов деревьев не соответствуют действительности и не имеют отношения к планам Кыргызской Республики.

Он отметил, что на данный момент в Кыргызстане ежегодно высаживается порядка 6-7 миллионов саженцев, а руководство страны ставит задачу увеличить этот показатель до 30-40 миллионов деревьев в год под карбоновые кредиты.

«Однако реализация таких планов затруднена из-за ограниченных возможностей действующих питомников. В связи с этим предусматриваются масштабное расширение существующих питомников и создание новых, включая использование возможностей лабораторных технологий», — сказал Эдиль Байсалов.

По его словам, в настоящее время разрабатывается план и проводятся соответствующие расчеты по двукратному увеличению лесного покрова в КР, что потребует высадки 800 миллионов деревьев к 2050-му.

Эта работа, как отметил зампред кабмина, будет осуществляться в рамках Глобальной программы по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним с привлечением международного финансирования через механизмы торговли карбоновыми кредитами.

Ранее заместитель главы управления делами президента Алмаз Раимбеков на своей странице в Facebook написал, что в Кыргызстане предлагают высадить 7 миллиардов деревьев.