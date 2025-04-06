Неделя-24. Трагедия в парке аттракционов и новые машины для депутатов

В начале недели президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил рабочий визит в Худжанд (РТ), где провел переговоры с главами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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Лидеры трех стран подписали договор о точке стыка государственных границ и Худжандскую декларацию о вечной дружбе, а также приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка границ трех стран.

Садыр Жапаров позже полетел с рабочим визитом в Узбекистан и принял участие в заседании первого саммита «Центральная Азия — Европейский союз» в Самарканде.

Депутаты парламента в закрытом режиме рассмотрели вопрос предоставления им служебных машин. Источники в ЖК сообщили 24.kg, что нардепам предоставят китайские электромобили LiXiang L7 уже в мае 2025 года.

В парке имени Панфилова 31 марта произошла трагедия — на кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Ее доставили в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в отделение реанимации.

Владельца аттракциона оштрафовали на 35 тысяч сомов, а оператора задержали.

По факту возбуждено дело по статье «Создание опасности для потребителей» УК КР.

В Кыргызстане с 1 апреля началась легализация машин с иностранными госномерами. Она продлится до 1 октября этого года. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава. Какие нужны для этого документы, можно посмотреть по ссылке.

Легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024-го, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.

В этом году в Бишкеке пройдет парад Победы, но не 9 мая, а 8 мая. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Парад пройдет в честь ознаменования «неоценимого вклада народа Кыргызстана в достижение Победы, с глубоким уважением к великому подвигу, героизму и стойкости ветеранов войны и тружеников тыла».

В управлении делами главы государства показали, каким будет строящийся в столице футбольный стадион.

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А тем временем сборная нашей республики по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА. Теперь она на 103-м месте.

В ГКНБ предупредили, что за ношение в общественных местах никабов будут штрафовать. Согласно Закону «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», за это предусмотрено наказание в размере 20 тысяч сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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Большой план для Иссык-Куля Фото полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области. Бакыт Жетигенов В эксклюзивном интервью 24.kg глава Иссык-Кульской области Бакыт Жетигенов рассказал о своих масштабных планах по развитию региона. ПОДРОБНЕЕ

История тысячелетнего рынка Кыргызстана Фото Георгия Зельмы. Пешеходный мост через реку Ак-Бууру. Фото 1926 года Журналисты 24.kg рассказали историю базара в Оше и собрали архивные фотографии, запечатлевшие его в разные эпохи. ПОДРОБНЕЕ

Жизнь с СМА Фото 24.kg. Бекжан Айдемиров В интервью 24.kg Бекжан Айдемиров рассказал, когда у него выявили редкое заболевание и как оно влияет на его жизнь. ПОДРОБНЕЕ

Что будет с Ботаническим садом? Фото 24.kg. Ботанический сад Директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Иван Хегай рассказал 24.kg о том, когда объект приведут в порядок и что для этого планируется сделать. ПОДРОБНЕЕ

Защита прав потребителей и маркетплейсы Начальник управления антимонопольной политики, развития конкуренции и ценообразования Минэкономики Акылай Кожомбердиева ответила на вопросы 24.kg и рассказала, какие маркетплейсы в Кыргызстане работают официально, как не стать жертвой обмана при заказе товара и как чиновники намереваются защитить права и интересы местных потребителей. ПОДРОБНЕЕ

День памяти Динары Асановой Отвечая на вопросы теста 24.kg, граждане узнали, насколько хорошо они знакомы с наследием Динары Асановой. ПОДРОБНЕЕ

Демократия vs автократия 24.kg с помощью экспертов постаралось найти ответы на вопросы: чем вызван резкий откат от демократических ценностей, почему у людей развился страх перед свободой и почему они с удовольствием голосуют за ультраправых политиков-популистов, опрокидывая либералов? ПОДРОБНЕЕ

Осторожно, воры! Специалисты МВД рассказали, как обезопасить свои карманы от злоумышленников. ПОДРОБНЕЕ

«Мгновения жизни» Фото Ильи Шипулина. Ала-Арчинское ущелье Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. ПОДРОБНЕЕ