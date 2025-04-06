Неделя-24. Трагедия в парке аттракционов и новые машины для депутатов

В начале недели президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил рабочий визит в Худжанд (РТ), где провел переговоры с главами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Лидеры трех стран подписали договор о точке стыка государственных границ и Худжандскую декларацию о вечной дружбе, а также приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка границ трех стран.
Садыр Жапаров позже полетел с рабочим визитом в Узбекистан и принял участие в заседании первого саммита «Центральная Азия — Европейский союз» в Самарканде.
Депутаты парламента в закрытом режиме рассмотрели вопрос предоставления им служебных машин. Источники в ЖК сообщили 24.kg, что нардепам предоставят китайские электромобили LiXiang L7 уже в мае 2025 года.
В парке имени Панфилова 31 марта произошла трагедия — на кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Ее доставили в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в отделение реанимации.
Владельца аттракциона оштрафовали на 35 тысяч сомов, а оператора задержали.
По факту возбуждено дело по статье «Создание опасности для потребителей» УК КР.
В Кыргызстане с 1 апреля началась легализация машин с иностранными госномерами. Она продлится до 1 октября этого года. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава. Какие нужны для этого документы, можно посмотреть по ссылке.
Легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024-го, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.
В этом году в Бишкеке пройдет парад Победы, но не 9 мая, а 8 мая. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Парад пройдет в честь ознаменования «неоценимого вклада народа Кыргызстана в достижение Победы, с глубоким уважением к великому подвигу, героизму и стойкости ветеранов войны и тружеников тыла».
В управлении делами главы государства показали, каким будет строящийся в столице футбольный стадион.
А тем временем сборная нашей республики по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА. Теперь она на 103-м месте.
В ГКНБ предупредили, что за ношение в общественных местах никабов будут штрафовать. Согласно Закону «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», за это предусмотрено наказание в размере 20 тысяч сомов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
О проекте земельного кодекса
Так какие риски есть в проекте земельного кодекса? Почему он так сильно беспокоит дачников? Какова процедура изъятия земли? Об этом в интервью 24.kg с юристом, советником юстиции первого класса Толкун Бекбулатовой.
Большой план для Иссык-Куля
В эксклюзивном интервью 24.kg глава Иссык-Кульской области Бакыт Жетигенов рассказал о своих масштабных планах по развитию региона.
История тысячелетнего рынка Кыргызстана
Журналисты 24.kg рассказали историю базара в Оше и собрали архивные фотографии, запечатлевшие его в разные эпохи.
Жизнь с СМА
В интервью 24.kg Бекжан Айдемиров рассказал, когда у него выявили редкое заболевание и как оно влияет на его жизнь.
Что будет с Ботаническим садом?
Директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Иван Хегай рассказал 24.kg о том, когда объект приведут в порядок и что для этого планируется сделать.
Защита прав потребителей и маркетплейсы
Начальник управления антимонопольной политики, развития конкуренции и ценообразования Минэкономики Акылай Кожомбердиева ответила на вопросы 24.kg и рассказала, какие маркетплейсы в Кыргызстане работают официально, как не стать жертвой обмана при заказе товара и как чиновники намереваются защитить права и интересы местных потребителей.
День памяти Динары Асановой
Отвечая на вопросы теста 24.kg, граждане узнали, насколько хорошо они знакомы с наследием Динары Асановой.
Демократия vs автократия
24.kg с помощью экспертов постаралось найти ответы на вопросы: чем вызван резкий откат от демократических ценностей, почему у людей развился страх перед свободой и почему они с удовольствием голосуют за ультраправых политиков-популистов, опрокидывая либералов?
Осторожно, воры!
Специалисты МВД рассказали, как обезопасить свои карманы от злоумышленников.
«Мгновения жизни»
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.