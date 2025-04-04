ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов

ГКНБ сообщает, что 2 апреля в здании Главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области состоялось оперативное совещание с участием представителей прокуратуры, УВД региона, Государственной комиссии по делам религий и представителей судебных органов.

«По его итогам сформирован план совместных мероприятий по обеспечению исполнения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и недопущению нарушений его требований. Согласно закону, запрещено ношение никабов в общественных местах и предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. Однако некоторые граждане не соблюдают его требования.

В целях профилактики правонарушений проведена разъяснительная работа на территории Джалал-Абада и Сузакского района. В рамках мероприятия гражданам вручены памятки и рекомендовано не носить никаб в общественных местах», — говорится в сообщении.