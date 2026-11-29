В Кыргызстане в рамках сельскохозяйственной переписи нашли более 27 тысяч ранее не учтенных домохозяйств. Такие данные содержатся в предварительных материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что всего на учете 1 миллион 333 тысячи 302 зарегистрированных сельскохозяйственных субъекта. Дополнительно зарегистрировано 27 тысяч 447 домохозяйств, которые ранее отсутствовали на картах Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Напомним, сельскохозяйственную перепись провели в КР с 20 марта по 10 апреля 2026 года. Это вторая по счету акция — первая проведена в 2002–2003 годах.

Она была направлена на получение полной, объективной и достоверной информации о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.

Собранные данные станут ключевым инструментом для разработки эффективной аграрной политики, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.