Кыргызстанка Клара Джакыпбекова более десяти лет живет в Германии, где занимается научными исследованиями в области устойчивого использования природных ресурсов и орехоплодовых рощ КР. Получив образование в ФРГ и став частью международных научных проектов, она изучает, как лесная политика влияет на экосистемы и почему, принимая решения, важно учитывать интересы местного населения.

В интервью 24.kg аспирант рассказала о жизни и адаптации в Германии, особенностях социальной поддержки, перспективах сохранения экосистем Кыргызстана и личных планах.

— Расскажите немного о себе.

— Я окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Международные экономические отношения». Во время учебы осознала, насколько экономическое развитие зависит от природных ресурсов и продовольственной безопасности. Меня особенно интересовали вопросы мирового голода, изменения климата, поэтому решила получить второе образование. Окончила магистратуру Кыргызского национального аграрного университета (КНАУ) по направлению «Аграрный менеджмент», а затем подала на стипендию Немецкой службы академических обменов (DAAD).

В рамках стипендиальной программы поступила в магистратуру в Бонне на управление природными ресурсами. Так и прилетела в Германию в 2014 году.

— Как вам дался переезд?

— Не так сложно, поскольку приехала с мужем и дочерью. DAAD финансирует не только студента, но и дает определенные субсидии членам семьи. Поэтому сильного чувства одиночества у меня не было.

С тех пор у нас родилось еще двое детей. Поэтому с 2014 года живем в Бонне и не переезжаем из-за связей со школой и садиком.

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Можно сказать, что мы хорошо адаптировались и много знаем о Германии.

Сейчас я стипендиат фонда имени Фридриха Эберта, который активно работает в рамках политического образования. Хоть я и не являюсь политически активным человеком, но это интересно и полезно быть в курсе происходящего в Германии. Я активна в городском совете родителей воспитанников детских садов, где иногда рассматривают вопросы планирования строительства детсадов в городе и различные муниципальные вопросы. Стараемся вливаться в местную жизнь.

— Чем занимался супруг, пока вы учились в магистратуре?

— Как члену семьи, ему оплатили курсы немецкого языка, после которых он смог устроиться на работу. По специальности супруг инженер-электротехник, работал в этой сфере примерно с 2017 года. Сейчас больше вовлечен в сферу медицинских технологий, занимается техническим анализом, оценкой и испытаниями медоборудования.

— Как обстоят дела с поддержкой материнства в Германии?

— Нам выдают пособия на детей. Предоставляют время на уход за ребенком. Декрет распространяется как на мать, так и на отца, в зависимости от того, как решит семья — кто должен работать.

Роды покрывает страховка, поэтому в роддоме ничего оплачивать дополнительно не надо. После родов на дом приходит медсестра, проводит осмотр, при необходимости дает рекомендации по улучшению состояния здоровья.

— А с образованием?

— Сравнивать школьное образование мне сложно, поскольку дети не учились в Кыргызстане. Но на первых порах я работала репетитором по английскому языку для немецких школьников и была очень удивлена, насколько глубоко они составляют учебный план.

При этом программа не ограничена только учебником, дети обсуждают более глубокие, политико- и социально-ориентированные темы. То же касается математики, физики и других естественных наук — стараются адаптировать учебный материал под реальные проблемы общества и интересы школьников. Так готовят детей к реальной жизни.

— Чем вас удивляет ФРГ?

— С положительной точки зрения я бы отметила систему социальной защиты, стабильность, определенность в плане соцполитики, доступ к образованию, инфраструктуру. Отрицательный момент — тревожная политическая ситуация, но сейчас в принципе во всем мире она такая. Высокие налоги, рост цен характерны для многих стран. И в Кыргызстане среднестатистической семье сейчас приходится нелегко.

Тут на многое начинаешь смотреть по-другому. Когда живешь в КР, кажется, что вот на Западе все развито и все по-другому. Но на самом деле и здесь хватает своих проблем.

— Сейчас вы работаете над докторской диссертацией. Расскажите о своей научной работе.

— После окончания магистратуры я работала в международном научном проекте SUSWALFOOD, а позднее — в SUFACHAIN, который координируется Рейн-Ваальским университетом прикладных наук в Германии и финансируется Федеральным министерством образования и научных исследований ФРГ (BMBF). Проект объединяет более 20 партнеров — несколько университетов и научных организаций Германии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, малые и средние предприятия и общественные организации агролесоводческого сектора.

Основная цель SUFACHAIN — устойчивое управление земельными ресурсами через развитие агролесоводческих цепочек добавленной стоимости в Центральной Азии: повышение доходности, эффективности использования ресурсов и качества продукции при выращивании, переработке и сбыте грецких орехов, абрикосов и других плодов.

Во время работы в проекте мне предложили возможность работать над своей докторской. Сейчас анализирую влияние природоохранной политики на будущее экосистем, орехоплодовых рощ в КР на примере Кызыл-Ункурского лесничества.

Основная проблема — нехватка данных по лесам в Центральной Азии в целом. Нет долгосрочных детальных наблюдений, чтобы узнать, как природоохранная политика может повлиять на развитие экосистемы в будущем.

Поэтому применяю методы математического моделирования в условиях высокой неопределенности, которые позволяют анализировать несколько возможных вариантов развития событий в тех или иных условиях на десятилетия вперед. Результаты помогут политикам и лесным хозяйствам принимать более обоснованные решения, учитывая возможные последствия и неопределенность будущих изменений.

— Какие-то предложения по улучшению состояния лесов в Кыргызстане у вас уже есть?

— Пока точных результатов моделирования сообщить не могу — они в обработке. В горах сложный рельеф, есть различия экологических показателей на каждом высотном поясе. И принятие решений осложняется из-за этого. Применить один вид политики ко всей территории лесов не всегда возможно. Но первые результаты и закономерности модель показала.

С одной стороны, выпас скота и заготовка дров действительно заметно влияют на лес. С другой — полный запрет на использование тоже не улучшает его состояние. Если, например, в модели роста лесов убрать всякое воздействие, со временем нарушается их возрастная структура: молодых деревьев становится больше, а старые ореховые начинают исчезать. Природе нужен баланс, а не крайности — слишком сильное давление вредит, но и полное отсутствие использования — тоже.

Поэтому запреты без альтернатив — это плохо и для людей, и для самого леса.

Сейчас прохожу онлайн-курс Оксфордского университета, который помогает исследователям изучать природоориентированные решения (Nature-based solutions), где рассматриваются похожие вопросы. Например, в принятии решений важно учитывать местный контекст — заинтересовано ли местное население в сохранении лесов; почему некоторые государственные инициативы не доходят до населения; почему некоторые посадки высыхают?

Возможно, иногда их делают на пастбищах, где раньше люди выпасали скот… Поэтому очень важно вовлекать местных жителей в принятие решений и планирование, поскольку они основные пользователи этих ресурсов. Тем более часто леса соседствуют с пастбищами. Это не вопрос вины местных жителей — у людей часто просто нет альтернатив, доступного топлива или других пастбищ.

Поэтому правильный путь — не ограничивать население, а помогать находить устойчивые альтернативы вместе с ним.

Кстати, подход моделирования в условиях неопределенности очень полезен для Центрально-Азиатского региона в рамках изменения климата. Например, сейчас мы рассматриваем возможность его применения к вопросам анализа влияния таяния ледников и изменения в наличии водных ресурсов.

— Слышат ли ученых политики?

— Во-первых, на ученых лежит большая моральная, этическая ответственность давать какие-либо рекомендации. Ведь они могут повлиять на реальный сектор. Что касается политики, то сейчас такая проблема актуальна во всем мире. Не всегда какие-то результаты изысканий можно применять в жизни.

Поэтому их должны представлять в таком виде, чтобы они стали полезны для министерств и людей, принимающих решения. Очень важна кооперация. Исследования должны быть ориентированы на устранение местных проблем.

Что-то похожее мы разрабатываем во Всемирном молодежном объединении горных сообществ (Mountain Youth Hub), где я координирую концепцию Mountain Field Labs и отвечаю за исследовательскую и стратегическую часть.

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Мы организовали молодежную инициативу в Кыргызстане «Тоо турмушу». Ищем активистов, получили письмо заинтересованности от Национальной академии наук и КНАУ. Стараемся сделать первые шаги в сторону нашей концепции и понять, возможна ли задуманная нами кооперация.

Недавно мы представили нашу концепцию Mountain Field Labs на научной сессии COP31 в Анталье. Для нас важно, что проблемы горных сообществ Центральной Азии звучат на международном уровне, особенно на пути ко Второму глобальному горному саммиту Bishkek+25, который пройдет в КР в 2027 году.

— Что можете посоветовать кыргызстанцам, которые собираются в Германию?

— Все зависит от цели поездки. Здесь много возможностей получить не только высшее, но и среднее специальное образование, при котором параллельно с учебой можно работать.

Но, какая бы ни была цель приезда, важно знать немецкий язык. Если, конечно, образование не планируется на английском или работа не связана с международной организацией.

В любом случае базовые фразы значительно облегчат жизнь. Это одно из основных преимуществ, которое можно привезти с собой из Кыргызстана.

— Скучаете по родине? Как часто приезжаете домой?

— Приезжаем раз в год или раз в три года — у нас большая семья и билеты обходятся дорого. Это основной сдерживающий фактор. Конечно, скучаем, прежде всего по родным. Спасает видеосвязь, но живая поддержка от родственников, к сожалению, нам не доступна.

Я заметила, как часто мы принимаем за должное помощь от родных. Например, здесь мы не можем оставить ребенка бабушке и пойти в кино. За своих детей отвечаем только вдвоем с супругом. Не хватает нашей культуры, кухни и природы. В Германии тоже красиво, но все равно душа тянется к дому, к горам, к Иссык-Кулю.

— Кыргызский язык дети изучают?

— Да, дома говорим на кыргызском. Конечно, детям иногда тяжеловато, ведь большую часть времени они проводят в школе, где используют немецкий и английский.

— Активна ли диаспора в Бонне?

— В нашем городе диаспора небольшая, но мы поддерживаем связь, посещаем встречи по праздникам. На выборах тоже встречаемся.

— Где вы себя видите через пять лет?

— В ближайшее время планирую реализовать несколько проектов в Кыргызстане, связанных с моими исследованиями. Думаем приехать домой на год-два. Это и семье полезно побыть на родине после долгого перерыва. Поработать, подышать кыргызским воздухом и дальше стремиться к новым начинаниям. На основе практических результатов хотела бы продолжить научную деятельность — подать на постдокторскую программу.