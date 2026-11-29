Более 2 тысяч кустов конопли нашли полицейские в подземной плантации, оборудованной под детской площадкой в испанском городе Лас-Габиас недалеко от Гранады. Об этом сообщает The New York Times.

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«Два больших помещения для выращивания каннабиса имели высоту около 5 метров и занимали почти 185 квадратных метров. Они были оснащены системами освещения, вентиляции и климат-контроля», — говорится в публикации.

Вход в бункер находился за жилым домом и был скрыт под искусственным газоном, на котором разместили качели и детский игровой домик. Под покрытием располагался люк с гидравлическим механизмом. За ним находились ворота и рампа, позволявшая заезжать внутрь на автомобилях.

По данным правоохранительных органов, плантация незаконно получала электричество через подключение к электросети. Объем потребления соответствовал расходу примерно 100 жилых домов. В ходе операции также обнаружили коммерческое предприятие по продаже оборудования для выращивания конопли стоимостью в несколько миллионов долларов. Его владелец, которого следствие считает организатором нелегального производства, задержан.

Всего по делу арестовали пятерых человек, еще трое проходят в качестве подозреваемых. Им вменяют незаконное выращивание и производство наркотиков, хищение электроэнергии, хранение запрещенного оружия и участие в преступной организации.