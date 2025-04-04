Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 103-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.
Команда поднялась на четыре позиции.
В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Аргентина, Испания, Франция, Англия и Бразилия.
В зоне АФК сборная КР занимает 17-е место, поднявшись на позицию.
Напомним, ранее сборная Кыргызстана сыграла два матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в зоне «Азия» — 20 марта в Ташкенте уступила сборной Узбекистана, а 25 марта в Бишкеке обыграла Катар.
Женская сборная КР занимает 135-е место в рейтинге Международной федерации футбола.