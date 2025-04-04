Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 103-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда поднялась на четыре позиции.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Аргентина, Испания, Франция, Англия и Бразилия.

В зоне АФК сборная КР занимает 17-е место, поднявшись на позицию.

Напомним, ранее сборная Кыргызстана сыграла два матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в зоне «Азия» — 20 марта в Ташкенте уступила сборной Узбекистана, а 25 марта в Бишкеке обыграла Катар.

Женская сборная КР занимает 135-е место в рейтинге Международной федерации футбола.