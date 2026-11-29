30 ноября. Концерт «Майрам шаңы»

Академический оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозова представляет новую концертную программу.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

1-4 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 ноября — 6 декабря. Выставка «Цвет и пространство»

Роза Джангарачева — одна из немногих кыргызских художников-женщин, представляющих современное изобразительное искусство Кыргызстана. Экспозиция выставки «Цвет и пространство» объединяет живописные и графические произведения разных периодов творчества автора, раскрывая ее взгляд на культурное наследие и философию бытия.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

24 ноября — 6 декабря. Выставки «Путешествие по петроглифам Центральной Азии»

На выставке будут представлены древние наскальные изображения Центральной Азии, а также их историческое и культурное значение в мультимедийном формате. В подготовке проекта приняли участие специалисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 ноября — 13 декабря. Выставка «Башат»

На протяжении четырех лет программа объединяла молодых художников, музыкантов, кинематографистов, ремесленников и других представителей творческих направлений, создавая условия для межпоколенческой передачи знаний, развития традиционных искусств, культурного наследия и их творческого переосмысления в современном мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1 декабря. Специальный показ

Пройдет показ с обсуждением фильма «Кайчылаш жолдор» режиссера и сценариста Артыка Сүйүндүкова (1987).

ТРЦ «Дордой-Плаза», 18.30.

2 декабря. Книжный клуб

Спикер Игорь Чемеркин обожает фэнтези с детства, но только недавно и совершенно неожиданно для себя открыл малоизвестный его подвид, ставший его любимым. Некоторые называют этот подвид hard fantasy, хотя термин не является устоявшимся и распространенным.

ololoPlanet, 19.00.

2-4 декабря. Спектакли

Покажут спектакли на кыргызском языке: драмы «Абийир кечирбейт», «Былтыркы кар кайда?», кино-сказка «Чоң казат».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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3 декабря. Книжная встреча

В этот раз читаем Розамунду Пилчер «В канун Рождества». Встретимся, познакомимся друг с другом, поговорим об авторе и истории, которую нам предстоит прочитать. Каждая участница получит печатный экземпляр книги в подарок.

Traveles Coffee, 11.00.

3 декабря. Кинопремьеры

«Полчанки 2» (комедия). Чтобы создать первое в стране женское воинское подразделение, «Полчанки» должны в течение недели успешно сдать все необходимые военные нормативы. В самый ответственный момент на помощь девушкам приходят новые герои. Однако полковник, рискующий потерять свою должность, становится серьезным препятствием на их пути и всячески пытается помешать осуществлению их планов.

«Знакомство с Факерами: Новая глава» (комедия). Генри, сын Грега и Пэм Факеров, решает жениться на девушке с сильным характером, которая кажется полной противоположностью его семье. Знакомство возлюбленной с родителями и попытки найти общий язык оборачиваются настоящим испытанием.

4 декабря. Концерт «Кыз-жигит сармерден»

Долгожданный новогодний «Сармерден» соберет известных исполнителей Кыргызстана, лучших представителей культуры.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.