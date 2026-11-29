Заместитель главы кабмина Улан Маматканов в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с состоянием ряда социальных объектов в Жайылском районе.

В селе Кызыл-Ой он посетил общеобразовательную школу, где в ноябре в старом корпусе произошло возгорание. В настоящее время в основном корпусе обучаются 134 ребенка.

В середине ноября здесь произошел крупный пожар в здании, где расположены детский сад, школьная библиотека и буфет.

Также Улан Маматканов ознакомился с деятельностью Центра общей врачебной практики села Суусамыр. Медицинское учреждение состоит из двух корпусов, один из которых построен в 1960 году. Центр оснащен необходимым оборудованием.

В населенном пункте до сих пор не достроен Дом культуры, который начали возводить в 2019-м.

Строительство велось за счет средств республиканского бюджета. На сегодня работы выполнены на 90 процентов.

Замглавы кабмина также посетил среднюю общеобразовательную школу имени К. Конушбаева в селе Суусамыр. Ремонтные работы начались 24 июля 2026 года, срок их завершения был установлен на 1 ноября 2026 года. На сегодня ремонт выполнен на 95 процентов.

Даны поручения по завершению всех работ на объектах.