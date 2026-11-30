Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 30 ноября ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +10 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Политехнической;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева, село Виноградное (улицы Фрунзе, Пушкина, Парковая, Токтогула);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Водопроводной, Айни, село Карла Маркса (улицы Молодой Гвардии, Молодежная, Звездная);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Островского, Туюкской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кара-Кужур, Щербет, Садыбакасова, Репина, Садырбаева), село Нижняя Ала-Арча (улица Новая, переулок Советский);
- 9.00-12.00 — село Маевка (улица МТФ-2), жилмассив «Заречный» (улицы Набережная, участок «3,5га»), села Лебединовка (улица Комсомольская), Восток (улицы Весенняя, Тельмана, Мирная, Ленина, Крупской, Карла Маркса)
- 9.00-14.00 — село Достук (улицы 6-я, 7-я линия);
- 11.00-17.00 — село Достук (улицы 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я линия, переулок Мраморный);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я), жилмассив «Келечек» (улицы 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я);
- 12.00-18.00 — село Достук (улицы 6, 7, 8, 9, 10-линия);
- 15.00-17.00 — село Байтик (улица Сейтека).
У кого намечается той
Алмазбек Улугбеков
Родился 30 ноября 1995 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша
30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых формировался Жогорку Кенеш VIII созыва. Голосование проходило по новой системе: страна была разделена на 30 многомандатных избирательных округов, от каждого из которых должны были избрать по три депутата. Всего на 90 депутатских мест претендовали 460 кандидатов.
В списки избирателей были включены более 4,29 миллиона граждан, из которых проголосовали около 1,58 миллиона человек. Явка составила 36,9 процента.
Эти выборы стали важным событием в политической истории страны и определили состав нового парламента.
Всемирный день домашних животных
Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931-м. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».
Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».
В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.
Международный день защиты информации
Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.
Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя Морриса, хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.
Куда сходить
Культура
- в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет концерт «Майрам шаңы».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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