В Бишкеке 30 ноября ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +10 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Политехнической;

13.00-17.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева, село Виноградное (улицы Фрунзе, Пушкина, Парковая, Токтогула);

9.00-13.00 — отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Водопроводной, Айни, село Карла Маркса (улицы Молодой Гвардии, Молодежная, Звездная);

9.00-17.00 — отрезки улиц Островского, Туюкской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кара-Кужур, Щербет, Садыбакасова, Репина, Садырбаева), село Нижняя Ала-Арча (улица Новая, переулок Советский);

9.00-12.00 — село Маевка (улица МТФ-2), жилмассив «Заречный» (улицы Набережная, участок «3,5га»), села Лебединовка (улица Комсомольская), Восток (улицы Весенняя, Тельмана, Мирная, Ленина, Крупской, Карла Маркса)

9.00-14.00 — село Достук (улицы 6-я, 7-я линия);

11.00-17.00 — село Достук (улицы 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я линия, переулок Мраморный);

12.00-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я), жилмассив «Келечек» (улицы 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я);

12.00-18.00 — село Достук (улицы 6, 7, 8, 9, 10-линия);

15.00-17.00 — село Байтик (улица Сейтека).

У кого намечается той

Алмазбек Улугбеков

Родился 30 ноября 1995 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша

30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых формировался Жогорку Кенеш VIII созыва. Голосование проходило по новой системе: страна была разделена на 30 многомандатных избирательных округов, от каждого из которых должны были избрать по три депутата. Всего на 90 депутатских мест претендовали 460 кандидатов.

В списки избирателей были включены более 4,29 миллиона граждан, из которых проголосовали около 1,58 миллиона человек. Явка составила 36,9 процента.

Эти выборы стали важным событием в политической истории страны и определили состав нового парламента.

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931-м. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».

Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.

Международный день защиты информации

Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя Морриса, хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.

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