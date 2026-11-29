30 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 29 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Политехнической;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева, село Виноградное (улицы Фрунзе, Пушкина, Парковая, Токтогула);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Водопроводной, Айни, село Карла Маркса (улицы бывшая Молодой Гвардии, Молодежная, Звездная);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Островского, Туюкской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кара-Кужур, Щербет, Садыбакасова, Репина, Садырбаева), село Нижняя Ала-Арча (улица Новая, переулок Советский);
- 9.00-12.00 — село Маевка (улица МТФ-2), жилмассив «Заречный» (улицы Набережная, участок «3,5 га»), села Лебединовка (улица Комсомольская), Восток (улицы Весенняя, Тельмана, Мирная, Ленина, Крупской, Карла Маркса)
- 9.00-14.00 — село Достук (улицы 6-я, 7-я линия);
- 11.00-17.00 — село Достук (улицы 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я линия, переулок Мраморный);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я), жилмассив «Келечек» (улицы 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я);
- 12.00-18.00 — село Достук (улицы 6, 7, 8, 9, 10-линия);
- 15.00-17.00 — село Байтик (улица Сейтека).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — село Алексеевка (улицы Первомайская, Фрунзе);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Крупская, Комсомольская);
- 9.00-17.00 — село Молтовар;
- 9.00-13.00 — село Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Ленина, Зеленая, Крупская);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр (улица Кырчындык-Коо).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шабдан (участок ШУЭС).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина Телеком), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Крупское (улицы Фрунзе, Советская, школа), Садовое (улица Токтогула).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Центральная, Гагарина, Калинина, Центральная), город Каинда (улицы Куйбышева, Московская).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе, Футбольная, Машиностроительная, Восточная, Заводская, переулок Зеленый, детский сад «Малышок», школы № 1, № 2, профлицей № 106), село Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба);
- 9.00-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская, школа), село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая, Канал, Проектируемая, Учебный полигон, Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный, школа), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Бригада 2);
- 9.00-16.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо»).
Чуйский РЭС
- 9.00-16.00 — город Токмок (улицы Слободская, Болеболаева, 8 Марта).
- 9.00-17.00 — заказник.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба (улицы Керимбаева, Восточная), Тельман (улица Советская), Сын-Таш, Кызыл-Арык, Ак-Сай, Жетиген.
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу, Барскоон, город Каракол (улицы Тыныстанова, дома 48, 50, 52, Токтогула, Туманова, Кыштобаева, Кутманалиева, Жакыпова, Асаналиева), села Чельпек (улица Онгоева), Долон, Ой-Тал, Байзак, Сары-Булун, Боконбаево, Бар-Булак, Конур-Олон, микрорайон «Сон-Куль», дома 3, 11, 12, 13.