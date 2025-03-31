1 апреля начнется регистрация авто с иностранными госномерами. Список документов

В Кыргызстане с 1 апреля начинается легализация автомобилей с иностранными госномерами. Об этом 24.kg сообщает пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Легализация продлится до 1 октября 2025 года. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах госагентства. Для этого владельцам необходимо:

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданное аккредитованной лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (СБКТС);

транспортное средство для проведения визуального осмотра с фотофиксацией;

заявление по форме, установленной уполномоченным органом в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава;

удостоверение личности;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (при наличии);

обязательство о том, что транспортное средство не в розыске, а также не состоит в залоге, не предмет спора с третьими лицами, не находится под арестом и не используется в качестве такси;

справка уполномоченного госоргана, осуществляющего пограничный контроль о пересечении государственной границы. В случае отсутствия справки днем ввоза транспортного средства будет считаться 31 декабря 2024 года;

квитанции об оплате сборов и платежей за регистрацию, специальную бланочную продукцию и государственные регистрационные знаки. Оплата может производиться посредством электронных систем приема платежей;

квитанцию об оплате сборов за легализацию, в размере 100 тысяч сомов.

В госагентстве отметили, что легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.