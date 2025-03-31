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Общество

1 апреля начнется регистрация авто с иностранными госномерами. Список документов

В Кыргызстане с 1 апреля начинается легализация автомобилей с иностранными госномерами. Об этом 24.kg сообщает пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Легализация продлится до 1 октября 2025 года. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах госагентства. Для этого владельцам необходимо:

  • свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданное аккредитованной лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (СБКТС);
  • транспортное средство для проведения визуального осмотра с фотофиксацией;
  • заявление по форме, установленной уполномоченным органом в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава;
  • удостоверение личности;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (при наличии);
  • обязательство о том, что транспортное средство не в розыске, а также не состоит в залоге, не предмет спора с третьими лицами, не находится под арестом и не используется в качестве такси;
  • справка уполномоченного госоргана, осуществляющего пограничный контроль о пересечении государственной границы. В случае отсутствия справки днем ввоза транспортного средства будет считаться 31 декабря 2024 года;
  • квитанции об оплате сборов и платежей за регистрацию, специальную бланочную продукцию и государственные регистрационные знаки. Оплата может производиться посредством электронных систем приема платежей;
  • квитанцию об оплате сборов за легализацию, в размере 100 тысяч сомов.

В госагентстве отметили, что легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324459/
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