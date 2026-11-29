Иран использовал спутниковый интернет Starlink Илона Маска для поддержки военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника.

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Использование Starlink Тегераном было выявлено в начале марта. Ударом дроном, запущенным ИРИ 1 марта, убил шестерых американских военнослужащих на объекте в кувейтском порту Шуайба, говорится в публикации.

При этом издание не установило, использовался ли Starlink в той атаке. Пентагон также не обнародовал результаты расследования.

Информацию об использовании Starlink иранской стороной главе Пентагона Питу Хегсету представили летом. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что ведомство не располагает информацией о докладе Центрального командования США на эту тему, и отказалась комментировать данные о применении Starlink.