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Общество

В Бишкеке 8 мая пройдет парад Победы

Президент Садыр Жапаров 3 марта подписал указ о проведении парада Победы 8 мая на площади Ала-Тоо в Бишкеке. 

Парад пройдет в честь ознаменования «неоценимого вклада народа Кыргызстана в достижение Победы, с глубоким уважением к великому подвигу, героизму и стойкости ветеранов войны и тружеников тыла». 

Президент возложил подготовку и проведение военного парада с участием личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных Сил и других военных формирований Кыргызской Республики на Министерство обороны.

Государственным органам и органам местного самоуправления поручено оказать содействие в подготовке и проведении военного парада.

Сообщается, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, осуществят в пределах предусмотренных средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324883/
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