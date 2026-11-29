В возрасте 85 лет умер вокалист легендарной американской группы Beach Boys Майк Лав. Об этом сообщает ВВС.

Он основал Beach Boys в 1961 году вместе со своими двоюродными братьями, среди которых был Брайан Уилсон, и их школьным другом.

Группа, известная своими уникальными вокальными гармониями, выпустила множество хитов и альбомов, которые оказали огромное влияние на современную рок- и поп-музыку.

Среди их самых известных композиций — California Girls, Good Vibrations и I Get Around. Альбом Beach Boys 1966 года под названием Pet Sounds (сочиненный и спродюсированный в основном Брайаном Уилсоном) считается одним из главных достижений музыки 1960-х.

Майк Лав оставался в составе Beach Boys в течение десятилетий, однако несколько раз подавал на коллег по группе в суд.

Несмотря на разногласия, в 2012 году вокалист воссоединился с Уилсоном и другими участниками группы ради проведения тура, посвященного 50-летию Beach Boys.

Брайан Уилсон умер летом 2025 года.