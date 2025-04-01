В парке Панфилова приостановили работу аттракционов

В парке Панфилова временно приостановили работу аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Сообщается, что владельца аттракциона, с которого упала девушка, оштрафовали на 35 тысяч сомов в соответствии со статьей 274 Кодекса о правонарушениях.
Специальная комиссия провела осмотр на месте. По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв двух ремней безопасности на аттракционе.
Администрации парка Панфилова направили гарантийное письмо о временном прекращении работы аттракциона «Скамейка» до тех пор, пока все механические аттракционы не будут проверены на безопасность.
Все обстоятельства тщательно расследуются и окончательную информацию предоставят после того, как причины инцидента, которые к нему привели, полностью установят.
Эколого-техническая служба Минприроды выражает глубокую обеспокоенность этим инцидентом, подчеркивая, что безопасность горожан является главным приоритетом.
Состояние пострадавшей девушки остается тяжелым. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, и она находится под наблюдением врачей.