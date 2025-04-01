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Общество

В парке Панфилова приостановили работу аттракционов

В парке Панфилова временно приостановили работу аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Сообщается, что владельца аттракциона, с которого упала девушка, оштрафовали на 35 тысяч сомов в соответствии со статьей 274 Кодекса о правонарушениях.

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Специальная комиссия провела осмотр на месте. По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв двух ремней безопасности на аттракционе.

Администрации парка Панфилова направили гарантийное письмо о временном прекращении работы аттракциона «Скамейка» до тех пор, пока все механические аттракционы не будут проверены на безопасность.

Также сегодня с 13.00 временно приостановлена работа всех механических аттракционов в парке. В настоящее время проводятся углубленные обследования технического состояния всех аттракционов.

Все обстоятельства тщательно расследуются и окончательную информацию предоставят после того, как причины инцидента, которые к нему привели, полностью установят.

Эколого-техническая служба Минприроды выражает глубокую обеспокоенность этим инцидентом, подчеркивая, что безопасность горожан является главным приоритетом.

Состояние пострадавшей девушки остается тяжелым. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, и она находится под наблюдением врачей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324593/
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