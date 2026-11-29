Группа депутатов Жогорку Кенеше подготовила поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызстана с целью «установления справедливых, соразмерных и дифференцированных мер уголовной ответственности за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы и обеспечения баланса между принципом неотвратимости уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и принципом соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности совершенного деяния».

Документ разработан после того, как стало известно, что 59-летнего Доодарбека Абдурахманова, переехавшего в Кыргызстан из Таджикистана, приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в попытке дать взятку в 2 тысячи сомов. Об этой истории рассказали президенту страны. Садыр Жапаров заявил, что сажать человека в тюрьму из-за такой суммы — позор.

Парламент отреагировал законодательной инициативой.

«Особую актуальность вопрос совершенствования уголовной ответственности за коррупционные преступления приобрел после общественного резонанса, вызванного опубликованной в средствах массовой информации историей осуждения гражданина к двум годам лишения свободы за дачу взятки в размере 2 000 сомов сотруднику правоохранительных органов Кыргызской Республики. Данный случай вызвал общественное обсуждение относительно соразмерности назначаемого уголовного наказания, поскольку даже при относительно небольшом размере незаконного вознаграждения лицо было приговорено к реальному лишению свободы. При этом назначенное наказание было обусловлено санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики, которая не предусматривала альтернативных видов наказания, позволяющих суду в полной мере учитывать конкретные обстоятельства совершенного деяния.

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В этой связи проектом закона предлагается пересмотреть отдельные положения главы 42 Уголовного кодекса, предусмотрев дифференцированный подход к уголовной ответственности в зависимости от размера незаконного вознаграждения, характера причиненного вреда и наступивших последствий», — говорится в справке-обосновании.

В частности, предлагается установить разграничение взятки по незначительному и значительному размеру.

Например, взяткой в незначительном размере предлагается считать такую, размер которой не превышает пяти расчетных показателей, а в значительном размере — не превышает одну тысячу раз.

Также по отдельным составам преступлений предлагается предусмотреть возможность назначения исправительных работ и штрафа, а в предусмотренных проектом закона случаях — лишения свободы на более короткий срок.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу государственному управлению, доверию общества к государственным институтам, законности и защите прав граждан. В связи с этим государство обязано обеспечивать эффективное предупреждение, выявление и пресечение коррупционных преступлений, а также привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности независимо от размера незаконного вознаграждения, пояснили депутаты и добавили, что эффективность противодействия коррупции не должна оцениваться исключительно строгостью назначаемых наказаний.

Уголовно-правовое воздействие должно учитывать не только формальные признаки состава преступления, но и фактические обстоятельства его совершения, размер незаконного вознаграждения, наличие либо отсутствие реального ущерба, характер наступивших последствий, роль лица в совершении преступления и иные обстоятельства, имеющие значение для индивидуализации наказания.

Действующее уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы, в том числе за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностным положением и другие деяния.

Анализ отдельных санкций главы 42 УК КР показывает, что по ряду составов преступлений законодатель предусмотрел исключительно наказание в виде лишения свободы, не предоставив суду возможности назначить альтернативные, менее строгие виды наказания с учетом конкретных обстоятельств дела.

В результате даже при относительно небольшом размере незаконного вознаграждения, отсутствии тяжких последствий и иных обстоятельствах, свидетельствующих о сравнительно невысокой степени общественной опасности конкретного деяния, суд оказывается ограничен установленными законом пределами наказания.

При этом необходимо подчеркнуть, что сам факт небольшого размера взятки не означает отсутствия общественной опасности деяния и не должен служить основанием для автоматического освобождения лица от уголовной ответственности. Передача даже небольшой суммы должностному лицу с целью склонить его к нарушению закона посягает на установленный порядок государственной службы, подрывает доверие к государственным органам и создает условия для распространения коррупционных практик, подчеркнули инициаторы.

По их мнению, наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, а также характеру и размеру причиненного вреда. При этом размер незаконного вознаграждения, наличие или отсутствие материального ущерба, последствия для охраняемых законом интересов и другие обстоятельства должны учитываться в совокупности. Ни один из этих факторов не должен автоматически определять освобождение от уголовной ответственности либо назначение конкретного вида наказания.