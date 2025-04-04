Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на заседании первого саммита «Центральная Азия — Европейский союз», который в эти дни проходит в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В своей речи президент обратил внимание на углубление сотрудничества стран Центральной Азии, уточнение границ с Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном, проведение трехстороннего саммита.

Также Садыр Жапаров сказал об «уверенном росте торгово-экономических связей между странами Центральной Азии и Европейским союзом».

«За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского союза увеличился в 2,4 раза, в том числе импорт — в 2,6 раза, экспорт — в 1,5 раза. Такие успехи стали возможны благодаря открытости рынков и инициативе «Всеобщей системы преференций плюс», которая обеспечивает доступ товаров из Кыргызстана на рынки 27 стран – членов Евросоюза», — сказал Садыр Жапаров.

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров выступил на заседании первого саммита «Центральная Азия — ЕС».

Он призвал европейских партнеров подключиться к проектам в сфере гидроэнергетики (Камбаратинская ГЭС-1) и в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

«Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых материалов. Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов. Предлагаем активизировать взаимодействие в этом направлении, оформив его в формате отдельного партнерства или «дорожной карты», подобно тому, как это уже сделано между Европейским союзом и некоторыми нашими соседями Казахстаном и Узбекистаном», — сказал Садыр Жапаров.

Он также приветствовал инициативу Европейского союза инвестировать средства в развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии на общую сумму в 10 миллиардов евро.

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров выступил на заседании первого саммита «Центральная Азия — ЕС».

В саммите в Самарканде также принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.