За сутки состояние Илона Маска увеличилось на 40 миллиардов долларов
За сутки состояние американского бизнесмена Илона Маска увеличилось на 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Накануне акции компании SpaceX на бирже Nasdaq прибавили 4,83 процента и достигли 133,59 доллара за бумагу.
Котировки Tesla закрылись ростом на 5,22 процента, до 400 долларов за акцию. Таким образом, за один день состояние Илона Маска увеличилось на 4,8 процента и составило 859 миллиардов долларов.
Напомним, в июне Илон Маск стал первым триллионером в истории. Ему удалось приумножить свой капитал благодаря тому, что его компания SpaceX вышла на биржу. IPO привлекло 75 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом в истории фондового рынка. Правда, через месяц он утратил этот статус.