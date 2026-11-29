За сутки состояние американского бизнесмена Илона Маска увеличилось на 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Накануне акции компании SpaceX на бирже Nasdaq прибавили 4,83 процента и достигли 133,59 доллара за бумагу.

Котировки Tesla закрылись ростом на 5,22 процента, до 400 долларов за акцию. Таким образом, за один день состояние Илона Маска увеличилось на 4,8 процента и составило 859 миллиардов долларов.

Напомним, в июне Илон Маск стал первым триллионером в истории. Ему удалось приумножить свой капитал благодаря тому, что его компания SpaceX вышла на биржу. IPO привлекло 75 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом в истории фондового рынка. Правда, через месяц он утратил этот статус.