Стали известны предварительные итоги сельскохозяйственной переписи, которую провели в Кыргызстане весной.

Так, поголовье овец и коз превысило 7,1 миллиона голов, следует из данных Национального статистического комитета.

В статистике также указано, что зарегистрировано:

крупный рогатый скот — 2 миллиона 118 тысяч 463 головы;

овцы и козы — 7 миллионов 139 тысяч 847 голов;

лошади — 678 тысяч 776 голов;

домашняя птица — 8 миллионов 332 тысячи 990 голов.

Напомним, сельскохозяйственная перепись проводилась с 20 марта по 10 апреля, в период массового приплода скота и птицы.

Акция была направлена на получение полной, объективной и достоверной информации о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.

Собранные данные станут ключевым инструментом для разработки эффективной аграрной политики, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.