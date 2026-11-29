Сегодня погуляем по осеннему Бишкеку, вспомнив его недавнюю позолоту, потом отправимся к хижине Рацека, полюбуемся облаком-НЛО и заберемся в горы Иссык-Куля.

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.

Пока вспоминаем нашу прекрасную и теплую золотую осень, когда под шуршание листьев можно было бродить, например, по Карагачевой роще, как это сделал Ильяз Садатбеков.

И еще золотая осень, как ее увидел Николай Манаковский. Фотографии он сделал в парке Победы и около парков «Ынтымак» и «Адинай».

Отправляемся теперь в горы — в урочище Бойрок (Березовая роща), которое находится по пути к хижине Рацека. Там побывал и сделал фотографии Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

Интересную фотографию сделала Асель Исаева — ночная луна, на которую наложились листочки от дерева.

Очень необычное облако, похожее на летающую тарелку, сняла на видео Кати Бол. Автор не указала точное место, но нам показалось, что это где-то на выезде из Боома по дороге к Балыкчи.

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Вот мы и добрались до Иссык-Куля. Но сегодня будем наблюдать не за рассветами или облаками, озером или закатами. С помощью Евгения Липкина мы увидим местных животных.

Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

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