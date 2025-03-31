Сегодня, 31 марта, на центральном стадионе города Худжанда (Таджикистан) состоялись праздничные мероприятия, посвященные международному празднику Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, с речами перед собравшимися выступили главы трех государств: Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В своем обращении Садыр Жапаров подчеркнул, что закрепление государственной границы — это не просто политико-правовой процесс, а важный шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.

Он отметил, что Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан связывают не только географическое положение, но и общая история, духовные традиции и, что особенно важно, общее будущее.

Президент Кыргызстана акцентировал внимание на том, что урегулирование пограничных вопросов стало одним из ключевых достижений последних лет. Благодаря политической воле и взаимному доверию лидеры стран смогли подойти к решению этого сложного и жизненно важного вопроса ответственно и конструктивно.

«Наши народы могут жить в мире и согласии, заниматься созидательным трудом, строить планы на будущее. В этом контексте совместное празднование Нооруза, символизирующего обновление, мир и единство, имеет особое значение», — отметил Садыр Жапаров.

Завершая выступление, Садыр Жапаров вспомнил народную мудрость: «Три дерева, растущие рядом, своими корнями укрепляют одну землю». Он подчеркнул, что Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подобны этим деревьям, чья сила — в единстве, чьи ветви тянутся к будущему, а корни питают почву дружбы и согласия.

После официальной части состоялся торжественный концерт с участием деятелей культуры и искусства Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.