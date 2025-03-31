Главы КР, РТ и РУз подписали договор о точке стыка границ. Там установлена стела

В Худжанде сегодня, 31 марта, по итогам трехсторонней встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева подписаны договор о точке стыка государственных границ, а также Худжандская декларация о вечной дружбе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, лидеры стран подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности республик, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.

Также президенты приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка государственных границ трех стран. Торжественное мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

В ходе церемонии главы государств одновременно нажали кнопку, установленную на специальной стойке. После этого заместители глав правительств трех республик разрезали ленту, официально открыв стелу.