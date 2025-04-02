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Общество

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми

Прокуратура Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) привлекла актера Жан-Клода Ван Дамма к ответственности по делу о торговле людьми. Об этом сообщило местное румынское издание Pro TV.

По словам адвоката Адриана Кукулиса, имя актера фигурирует в серьезном деле, связанном с сетью торговли людьми и детьми, возглавляемой самопровозглашенным «гуру» Морелем Болеа.

Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в интимных отношениях с несколькими молодыми румынскими женщинами, которые стали жертвами торговли людьми. По словам одной из предполагаемых жертв, события произошли в Каннах.

«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в оказании одновременных сексуальных услуг пятью румынскими девушками, находившимися в уязвимом состоянии, в связи с подозрением в их эксплуатации в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса», — говорится в официальном заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324736/
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