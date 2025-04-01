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Общество

Мэрия расторгла договор аренды с владельцем аттракциона в парке Панфилова

Мэрия столицы расторгла договор аренды с владельцем ОсОО «Детские развлечения» в парке имени Панфилова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

ОсОО «Детские развлечения» является владельцем аттракциона «Скамейка», с которого упала девушка.

Отмечается, что сотрудники мэрии неоднократно проводили разъяснительные работы с арендатором имущественного комплекса о приведении в соответствие аттракционов на территории парка.

Напомним, что 31 марта в парке имени Панфилова во время работы аттракциона произошел разрыв двух ремней безопасности, в результате чего пострадала девушка. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324608/
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