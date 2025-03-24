В Баткенской области создали семь искусственных ледников

В Баткенской области создано семь искусственных ледников. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Отмечается, что искусственные ледники созданы для устойчивого развития сельского хозяйства и адаптации к климатическим изменениям в рамках проекта «Активные женские организации гражданского общества поддерживают мир в Кыргызстане».

По данным организации, в ледниках, созданных в конце осени 2024 года в селах Газ, Согмент, Булак-Баши, Каинды, Айбийке, Кок-Таш и Сумбула, за прошедшую зиму накопилось свыше 1,5 миллиона кубометров льда.

«С приходом тепла ледники начинают таять, обеспечивая сельскохозяйственные угодья, расположенные ниже, водой для орошения. По подсчетам специалистов ФАО, общая площадь орошаемых земель при поливе по бороздам превысит 1 тысячу 750 гектаров. При использовании современных систем полива площадь орошаемых земель может быть дополнительно увеличена до 15 тысяч гектаров», — сказали в ФАО.







Там добавили, что искусственные ледники представляют собой относительно простые в изготовлении сооружения, которые помогают накапливать воду в виде льда зимой. В среднем один ледник может обеспечить поливом от 300 до 500 гектаров земель.

Для строительства семи ледников в общей сложности проложено 6 тысяч 956 метров трубопровода.