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Общество

За грубые нарушения ПДД уволены 20 водителей муниципального транспорта

Сегодня, 17 февраля 2025 года, под председательством директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Улана Бейшенбаева состоялось очередное собрание, посвященное вопросам безопасности дорожного движения и качеству работы муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. 

Основное внимание было уделено соблюдению правил перевозки пассажиров, корректной остановке транспорта на остановочных комплексах и недопустимости нарушений ПДД.

Директор департамента напомнил водителям о строгом соблюдении Правил дорожного движения, запрете на превышение скорости, необходимости контроля за техническим состоянием транспортных средств и обеспечения безопасности пассажиров.

Водителям, допустившим нарушения, вынесены замечания. В то же время за грубые нарушения ПДД уволены 20 водителей.

По итогам собрания поручено усилить контроль за соблюдением ПДД водителями муниципального транспорта, а также принять меры для повышения качества обслуживания пассажиров.

Отмечается, что подобные собрания проводятся на регулярной основе.

В сентябре прошлого года за грубые нарушения в муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт» уволили 30 водителей. Водители муниципального транспорта нередко становятся участниками ДТП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320221/
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