Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд через год

Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд не раньше, чем через год. Об этом сообщает журнал Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Франции Майлис де Рек.

По ее словам, какое-либо мировое соглашение обсуждать сейчас рано.

Ордер на арест Павла Дурова, рассказала Майлис де Рек, было решено выдать, когда стало понятно, сколько расследований в разных департаментах забуксовали из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о выдаче информации в связи с преступлениями. По мнению правоохранителей, молчание Дурова было равносильно соучастию.

Wired приводит данные газеты Liberation, согласно которым только французская жандармерия насчитала с 2013 по 2024 год 2 тысячи 460 случаев, в которых Telegram не ответил на официальные юридические запросы.

Аресту Павла Дурова предшествовало расследование в отношении одного из пользователей, который преследовал несовершеннолетних девочек и признался в изнасиловании. Когда следователи обратились в Telegram с просьбой раскрыть личность подозреваемого, там отказались.

«Если бы это был единичный случай, мы ничего не думали бы о Telegram. Но дело в том, что это случалось каждый раз, по каждому запросу, в каждой стране... Мы здесь не для того, чтобы судить его прямо сейчас», – цитирует представителя прокуратуры издание.

Напомним, основателя Telegram подозревают в недостаточной модерации мессенджера, который он создал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами.

Ранее Telegram изменил политику модерации на фоне уголовного преследования Павла Дурова во Франции.

Основатель Telegram задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.

Парижский суд отпустил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро, но запретил покидать Францию.

В ночь на 6 сентября 2024 года он впервые после задержания в Париже прокомментировал ситуацию.



