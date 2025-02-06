12:31
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Общество

Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд через год

Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд не раньше, чем через год. Об этом сообщает журнал Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Франции Майлис де Рек.

По ее словам, какое-либо мировое соглашение обсуждать сейчас рано.

Ордер на арест Павла Дурова, рассказала Майлис де Рек, было решено выдать, когда стало понятно, сколько расследований в разных департаментах забуксовали из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о выдаче информации в связи с преступлениями. По мнению правоохранителей, молчание Дурова было равносильно соучастию.

Wired приводит данные газеты Liberation, согласно которым только французская жандармерия насчитала с 2013 по 2024 год 2 тысячи 460 случаев, в которых Telegram не ответил на официальные юридические запросы.

Аресту Павла Дурова предшествовало расследование в отношении одного из пользователей, который преследовал несовершеннолетних девочек и признался в изнасиловании. Когда следователи обратились в Telegram с просьбой раскрыть личность подозреваемого, там отказались.

«Если бы это был единичный случай, мы ничего не думали бы о Telegram. Но дело в том, что это случалось каждый раз, по каждому запросу, в каждой стране... Мы здесь не для того, чтобы судить его прямо сейчас», – цитирует представителя прокуратуры издание.

Напомним, основателя Telegram подозревают в недостаточной модерации мессенджера, который он создал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами.

Ранее Telegram изменил политику модерации на фоне уголовного преследования Павла Дурова во Франции.

Основатель Telegram задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.

Парижский суд отпустил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро, но запретил покидать Францию.

В ночь на 6 сентября 2024 года он впервые после задержания в Париже прокомментировал ситуацию.


 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319105/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Telegram впервые за три года после монетизации стал прибыльным — Павел Дуров
Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу
Павел Дуров впервые допрошен в суде Парижа по делу мессенджера Telegram
Суды теперь будут разъяснять содержание резолютивной части судебного акта
Судам расширили полномочия по возобновлению рассмотрения дел
Telegram представит десять новых функций для разработчиков мини-приложений
Павел Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу
Чтобы добиться успеха. Павел Дуров призвал молодежь не употреблять алкоголь
Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров
Офис платформы Telegram откроют в Казахстане
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
В&nbsp;Бишкеке снега не&nbsp;будет, но&nbsp;и&nbsp;потепления тоже. Прогноз погоды на&nbsp;6-9 февраля В Бишкеке снега не будет, но и потепления тоже. Прогноз погоды на 6-9 февраля
Бизнес
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
6 февраля, четверг
12:20
MCN Coin не прошел госрегистрацию и не включен в листинг криптобирж MCN Coin не прошел госрегистрацию и не включен в листин...
12:19
Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд через год
12:13
Бюст Чингиза Айтматова установили в Пекинском университете
11:47
В Кыргызстане отделение ядерной медицины хотят преобразовать в полноценный центр
11:47
Выпускники вузов с красным дипломом смогут попасть в резерв кадров без конкурса