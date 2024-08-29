Дело Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под залог 5 миллионов евро

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения. Его отпустили под залог, но запретили покидать Францию, сообщает BBC.

Судья начал официальное расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова по делу об организованной преступности, но он может избежать предварительного заключения, внеся залог в размере 5 миллионов евро.

Павел Дуров дважды в неделю должен отмечаться в полиции, ему запрещено покидать территорию Франции.

Поздно вечером в среду он вышел из здания суда без конвоя и уехал на частном автомобиле.

По данным Reuters, согласно французским законам, следствие не означает, что Павла Дурова считают виновным или что он предстанет перед судом. Такое решение лишь указывает на то, что судьи видят в деле достаточно оснований для продолжения расследования. При этом оно может длиться годами до того, как будет передано в суд, а может быть закрыто.

Судья принял решение о продолжении расследования и залоге через четыре дня после того, как Дуров был арестован в аэропорту Парижа. Вчера вечером истек максимально возможный срок ареста, 96 часов.

Павлу Дурову предъявлены обвинения по всем 12 преступлениям, указанным во вступительном обвинении, говорится в сообщении прокуратуры Франции в X.