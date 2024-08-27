06:44
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях. Что это за обвинения?

Фото из интернета

Дурова подозревают в 12 преступлениях. Об этом пишут ряд зарубежных СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Судебное расследование, в рамках которого был задержан Дуров, было заведено против «неназванного лица» по делам о:

  • Cоучастии в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;
  • Отказе передать по запросам правоохранительных органов информацию, необходимую для проведения расследований;
  • Соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними;
  • Соучастии в распространении такого контента;
  • Соучастии в распространении и хранении наркотиков;
  • Соучастие в киберпреступлениях;
  • Соучастии в мошенничестве в составе организованной преступной группировке;
  • Преступном сговоре с целью совершения тяжкого преступления;
  • Отмывании денег;
  • Оказания криптологических услуг без лицензии;
  • Поставке криптологического оборудования без предварительного декларирования;
  • Импорте такого оборудования.

Если все эти обвинения будут предъявлены Дурову, ему могут грозить десятки лет заключения.

Отмечается, что Павел Дуров может находиться под стражей до 28 августа. Предварительное расследование против него было начато еще 8 июля.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже.

В Telegram заявили, что платформа соблюдает законы ЕС. Также подчеркнули, что Дурову «нечего скрывать» и что он часто путешествует по Европе. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что основателя Telegram задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

Его задержание прокомментировали эксперты и политические аналитики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303155/
просмотров: 1798
Версия для печати
Материалы по теме
Вертолет МЧС Кыргызстана за миллион: сюрприз от Дурова для девушки
Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
Задержан Павел Дуров. Создателя Telegram подозревают в тяжких преступлениях
Сбой в работе WhatsApp и Telegram затронул пользователей и в Кыргызстане
Амстердам запретил Telegram на рабочих телефонах из-за угроз шпионажа
Путин и Дуров могли встретиться в резиденции Алиева в Баку
На telegram-канал сына Дональда Трампа подписались более миллиона человек
Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp
В Бишкеке через Telegram продают огнестрельное оружие без лицензии
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
27 августа, вторник
00:27
Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях. Что это за обвинения? Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях. Что это за...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 августа, понедельник
23:42
В автомобилях Mercedes компьютерные игры интегрируют в мультимедийную систему
23:30
Вертолет МЧС Кыргызстана за миллион: сюрприз от Дурова для девушки
23:12
Кыргызстан будет поставлять картофель для крупной торговой сети Узбекистана
23:04
31 августа зарубежные артисты выступят для кыргызстанцев бесплатно
22:54
В Кыргызстане стало больше женщин-предпринимателей