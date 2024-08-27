Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях. Что это за обвинения?

Дурова подозревают в 12 преступлениях. Об этом пишут ряд зарубежных СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Судебное расследование, в рамках которого был задержан Дуров, было заведено против «неназванного лица» по делам о:

Cоучастии в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;

Отказе передать по запросам правоохранительных органов информацию, необходимую для проведения расследований;

Соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними;

Соучастии в распространении такого контента;

Соучастии в распространении и хранении наркотиков;

Соучастие в киберпреступлениях;

Соучастии в мошенничестве в составе организованной преступной группировке;

Преступном сговоре с целью совершения тяжкого преступления;

Отмывании денег;

Оказания криптологических услуг без лицензии;

Поставке криптологического оборудования без предварительного декларирования;

Импорте такого оборудования.

Если все эти обвинения будут предъявлены Дурову, ему могут грозить десятки лет заключения.

Отмечается, что Павел Дуров может находиться под стражей до 28 августа. Предварительное расследование против него было начато еще 8 июля.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже.

В Telegram заявили, что платформа соблюдает законы ЕС. Также подчеркнули, что Дурову «нечего скрывать» и что он часто путешествует по Европе. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что основателя Telegram задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

Его задержание прокомментировали эксперты и политические аналитики.