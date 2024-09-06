Впервые после задержания во Франции глава Telegram прокомментировал ситуацию

«В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от компании», — написал Павел Дуров.

Он считает, что «это было удивительно по нескольким причинам»:

1. У Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает и отвечает на запросы. Его адрес электронной почты публично доступен для всех, кто гуглил «адрес Telegram ЕС для правоохранительных органов».

2. У французских властей было множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

3. Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного иска против него. Использование законов «эпохи досмартфонов» для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами.

Установление правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью — непростая задача. Павел Дуров

«Вам необходимо согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами Европейского союза. Вам необходимо учитывать технологические ограничения. Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, а также гарантировали, что ими не будут злоупотреблять в странах со слабым верховенством закона. Мы стремимся взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт формируется нашей миссией по защите наших пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты для диалога», — отметил он.

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По словам главы Telegram, иногда они не могут договориться с регулирующим органом государства о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью.

«В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram запретили в РФ. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram запретили в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются», — заметил он.

Все это не означает, что Telegram идеален. Павел Дуров

Он сказал: «Даже то, что власти могут быть сбиты с толку, куда отправлять запросы, — это то, что мы должны улучшить».

«Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с НПО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию», — подчеркнул глава мессенджера.

По его словам, «однако мы слышим голоса, говорящие, что этого недостаточно».

«Резкий рост числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвал проблемы роста, которые облегчили злоупотребления нашей платформой для преступников. Вот почему я поставил себе цель — значительно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе», — написал Павел Дуров.

Он добавил: «Я надеюсь, что события августа сделают Telegram и всю индустрию социальных сетей более безопасными и сильными».